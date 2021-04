Stasera in tv, Le Iene Show: anticipazioni puntata del 6 Aprile

Una nuova puntata de Le Iene Show è pronta più che mai a sorprendere e divertire il pubblico. Scopriamo insieme qualche succosa anticipazione.

L’appuntamento di stasera con uno degli show televisivi più seguiti di sempre è confermato. Oggi, martedì 6 Aprile 2021, andrà in onda una nuova puntata de Le Iene Show e tutti i telespettatori sono già sulle spine. Che cosa avranno in serbo per noi i giornalisti incravattati? Scopriamo insieme qualche succosa anticipazione inerente all’episodio di oggi.

Tutto il pubblico non vede l’ora di scoprire che cosa ci avranno riservato i giornalisti più abili della televisione italiana. Durante la puntata di stasera, la brillante Roberta Rei racconterà del caso di Giulia Schiff. La donna, una pilota veneziana espulsa dall’Aeronautica Militare, ha denunciato fatti di mobbing e nonnismo letteralmente da pelle d’oca. Un video risalente al 2019 pubblicato dalla Schiff dimostra il trattamento riservato a tutti i giovani piloti, che è costato alla donna l’espulsione.

Durante il servizio che andrà in onda oggi ci sarà posto anche per tematiche di estremo rilievo, come quella dell’inquinamento. Gaetano Pecoraro, attraverso il suo reportage, renderà i telespettatori coscienti del danno ambientale causato dall’eccessiva quantità di plastica depositata sui litorali siciliani. Lo zoom sarà in particolar modo fatto sulla spiaggia di Macconi, situata in provincia di Ragusa. Proprio lì infatti, in mezzo alla sabbia, ad un passo dal mare, vere e proprie ‘dune di plastica‘ si estendono in tutta la loro pericolosità ambientale.

Le Iene Show: scherzi di tutti i tipi nella puntata di martedì 6 Aprile 2021

Durante la puntata che andrà in onda stasera, martedì 6 Aprile 2021, de Le Iene Show, ci sarà davvero da divertirsi. I giornalisti incravattati infatti hanno organizzato una serie di perfidi scherzi. Il primo, ai danni di Giulia Paragone, farà credere alla donna che il figlio sia caduto nel circolo delle scommesse clandestine, perdendo una quantità di denaro non indifferente. La seconda vittima sarà invece Paola Turci, incastrata dalla nipote, la quale utilizzerà al limite della legalità il suo nome per ottenere un posto all’interno del mondo dello spettacolo. Anche alcuni politici saranno sotto il mirino delle terribili Iene, che li interrogheranno e sottoporranno ad alcuni test inerenti alla loro conoscenza della lingua italiana. Ultimo, ma non per importanza, scherzo sarà quello ai danni di Filippo Inzaghi. All’ex calciatore sarà fatto credere di aver ingerito del pesce contaminato.

Come reagiranno i poveri malcapitati? Il pubblico non vede l’ora di scoprirlo durante il prossimo episodio de Le Iene Show!