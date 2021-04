Ragazzo morto, infarto o delitto per il giovane Federico Tedeschi? FOTO

La famiglia di questo ragazzo morto contesta la scelta delle autorità di archiviare il caso e chiede aiuto a ‘Le Iene’. “Lo hanno ucciso”.

Ragazzo morto, le circostanze della scomparsa di Federico Tedeschi non appaiono chiare. E la trasmissione ‘Le Iene‘ pone diversi interrogativi in merito alla fine fatta da questo sfortunato 19enne. Sulla cui vicenda sta indagando la Procura di Roma. L’idea degli inquirenti è che il ragazzo morto abbia pagato a carissimo prezzo quello che sarebbe un infarto.

Tanto è vero che l’Autorità Giudiziaria ha anche archiviato questa brutta faccenda. La famiglia però sollecita indagini più approfondite e crede che si tratti di un omicidio. Il corpo di Federico Tedeschi venne ritrovato in camera sua, ormai privo di vita.

La mamma Manuela e la sorella della vittima fecero l’orribile scoperta, rinvenendo suo figlio cadavere, con la faccia rivolta verso il basso. Era il 26 novembre 2017. Il personale medico dell’ospedale che lo prese in curo fece inizialmente riferimento ad un ictus.

Ma sul corpo c’erano delle ecchimosi e delle ferite, con in particolare il volto tumefatto e del sangue che usciva da bocca. Come se fosse un chiaro sintomo di un pestaggio subito. Dalla Procura però arrivò questa spiegazione sulla morte naturale del ragazzo morto.

Ragazzo morto, quante cose non tornano nel caso di Federico Tedeschi

Antonino Monteleone ci fa conoscere un caso ricco di dettagli misteriosi Pubblicato da Le Iene su Lunedì 5 aprile 2021

Il decesso fu cagionato da “necrosi cardiaca su base ischemica con conseguente infarto acuto”. Il giorno della scoperta Federico si trovava da solo in casa ed al rientro dei suoi famigliari venne notata la porta d’ingresso aperta.

Vennero notati anche dei segni sulla porta della stanza da letto della vittima, mai emersi prima, una t-shirt che pare non appartenesse a lui e delle macchie. Sia le tracce che l’indumento erano sul pavimento.

Anche un orecchino e degli occhiali che non erano di Federico si trovavano vicino al suo corpo esanime. Poi c’era una ammaccatura evidente su un mobile in camera. Sembra certo che il 19enne ci sia andato a sbattere contro con violenza, anche se i Ris hanno provato che non ci sia compatibilità con le lesioni alla bocca.

Altre tracce di sangue e delle impronte sono emerse pure in altre stanze della casa. Per la famiglia di Federico e per ‘Le Iene’ ce n’è abbastanza per parlare di circostanze violenti nel decesso.