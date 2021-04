Paola Turci, avete mai visto la sorella Francesca: foto, social, la sua storia

Paola Turci ha una sorella, Francesca, che le somiglia in modo incredibile. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Non tutti sanno che Paola Turci, famosa e amatissima cantautrice italiana, ha una sorella di Nome Francesca, bellissima e straordinariamente simile (nell’aspetto fisico e non solo) a lei. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Francesca Turci

Come accennato, Paola e Francesca Turci si somigliano davvero tantissimo: nell’ultimo mese è stata proprio la cantante a mostrarsi più volte al fianco di sua sorella sui social. Paola sarà inoltre protagonista de Le Iene questa sera, martedì 6 aprile, vittima di uno scherzo organizzato dallo show con la complicità di Margherita, la sua nipotina, figlia di Francesca.

Nel dettaglio, cadendo nella trama ordina della Iene Paola Turci crederà che sua nipote, per avvicinarsi al mondo dello spettacolo, abbia assecondato consigli di un produttore discografico. La giovane avrebbe utilizzato il cognome Turci per una serie di iniziative al limite della legalità: la reazione della cantautrice, sconvolta e stremata, è davvero da non perdere!

Per il resto, di Francesca Turci sappiamo, attraverso il suo profilo su LinkedIn, che è la Responsabile delle Relazioni Istituzionali per la Fondazione Francesca Rava, che aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. Dal canale Facebook non siamo invece riusciti a scoprire se si tratta della sorella maggiore o minore, ma abbiamo scoperto che Francesca ha due figlie. Tra Francesca e Paola c’è poi un amore grande: in una foto di gruppo è arrivata una toccante dedica per la cantante. “Sei la musica della nostra vita, amata, vissuta, trasmessa. Auguri infiniti Sorel della mia vita”.