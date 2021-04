Nina Zilli, chi è l’ex fidanzato Omar Hassan: perché è finita la loro storia

Nina Zilli e Omar Hassan sono stati una coppia per tre anni, prima di lasciarsi. Ma chi è lui, e perchè non è durata tra loro?

Nina Zilli (il cui vero nome è Maria Chiara Fraschetta) è una cantante e presentatrice radiofonica molto conosciuta in Italia. La Zilli ha alle spalle un’ottima carriera: può vantare, tra le altre cose, ben due Wind Music Awards (è stata anche candidata agli MTV Europe Music Awards). Come per tutte le figure di spicco, però, il pubblico non si accontenta di assistere solo ai successi lavorativi di Nina Zilli: la sua vita privata, specialmente quella romantica, è spesso finita sotto i riflettori. Parlando del suo ex-fidanzato Omar Hassan, la Zilli ha ricordato così il loro primo incontro: “ci siamo conosciuti in un modo incredibile: io cercavo su google il titolo del disco abbinandolo ai nomi di artisti emergenti. L’ho scoperto così e ho cominciato a seguirlo su Instagram. Poi un giorno ero nel giardino di mia nonna pieno di fiori, ho fatto una storia e lui l’ha commentata dicendo che gli piacevano molto i miei colori. Poi mi ha cercata. La prima volta ci siamo visti sotto casa mia. ‘Passavo di qua’, mi ha detto”.

Anche Omar Hassan, ex-fidanzato della Zilli, è un volto conosciuto: l’uomo è infatti un affermato artista contemporaneo (che nel 2020 ha collaborato con Sfera Ebbasta ad un video musicale). “Vogliamo gridare al mondo che senza la musica, l’arte e la bellezza non si può vivere” ha dichiarato l’artista in un’intervista, “non c’è salvezza”.

Perchè la loro storia è finita

Omar Hassan è nato l’11 marzo 1987 a Milano. Si sarebbe avvicinato all’arte a 15 anni, grazie ad un amico esperto di graffiti. Nonostante questo, però, Hassan è conosciuto anche per la sua carriera come pugile: a quanto pare ha praticato la boxe per quasi 10 anni, finché non ha dovuto abbandonare lo sport per via del diabete. In onore di quel periodo della sua vita, Omar ha scritto sul muro di una sua mostra la frase: “siamo tutti pugili! Ognuno è il pugile della propria vita e deve imparare il sacrificio, la dedizione e il coraggio di fare sempre un round in più”.

Nonostante non si sappia il motivo della separazione tra Nina Zilli e Omar Hassan, i due ormai hanno terminato da tempo la loro storia. Dopo tre anni di relazione l’artista è tornato a Miami, mentre la compagna è rimasta in Italia: oggi, poi, si dice che Omar Hassan abbia iniziato una relazione con Benedetta Mazza (ex concorrente del Grande Fratello Vip 2018).