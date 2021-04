Morta la famosa presentatrice e influencer Kylie Jaye: aveva 48 anni

La conduttrice televisiva e influencer australiana Kylie Jaye è morta poche settimane prima del suo 49° compleanno a causa di una terribile malattia.

Kylie Jaye, celebre presentatrice e influencer esperta di fitness è morta poche settimane prima di compiere 49 anni. Da circa due decenni combatteva contro una terribile malattia, ha spiegato suo fratello Isaac Humphries. Mentre gli altri familiari attendono che “i dettagli siano confermati”, lui ha “categoricamente” smentito che Kylie sia morta suicida.

L’ultimo saluto a Kylie Jaye

“Kylie Jaye era un vulcano di energia – ha raccontato sempre suo fratello al Daily Telegraph -, si sentiva la sua presenza quando entrava in una stanza e la sua assenza quando se ne andava. La sua eredità è l’amore che ha lasciato nel cuore di tutti coloro che l’hanno incontrata, con la sua gentilezza e il suo sorriso contagioso”.

Kylie Jaye aveva alle spalle una brillante carriera quale presentatrice tv di spettacoli sportivi, programmi di cucina e stile di vita in Australia e negli Stati Uniti su Discovery Channel, Network Ten ed E! Entertainment, prima di creare Yoga TV, trasmesso in 36 paesi. Nel 2002 avrebbe contratto una grave ma non meglio precisata malattia, che tuttavia non le ha impedito di realizzare programmi di fitness trasmessi in tutto il mondo.

Su Facebook Humphries ha scritto: “I post di addio sono qualcosa che non pensi mai di dover pubblicare, ma oggi mi è stato detto che la tua luce, la più brillante di tutte a cui ho avuto il piacere di assistere o di cui ho fatto parte si è spenta per l’ultima volta. Ti ricordo come mia sorella maggiore, la mia protettrice, come una saggia esperta di affari, come la zia dei miei figli, ma soprattutto ti ricordo come mia amica. Avrei voluto dirti un’ultima volta quanto sei stato fantastica, quanto ti ho amato e quanto hai significato per me e la mia famiglia. Ci mancherai tanto”.

