Meteo della settimana dal 6 aprile: freddo e neve a quote basse, effetto dell’irruzione artica proveniente dal Nord Europa.

L’ondata di gelo artico annunciata per Pasqua è arrivata in Italia, non subito, come era stato annunciato in un primo momento, ma sul finire del weekend pasquale. Da alcune ore l’irruzione artica, proveniente dalla scandinavia, è entrata nel territorio italiano, allontanando definitivamente l’anticiclone.

Prima il gelo ha colpito il Nord e Centro Europa, con la neve che è tornata in Germania, ma con i fiocchi caduti anche sull’Inghilterra, quindi ha raggiunto la Alpi, attraversando il confine con l’Italia. Il primo peggioramento del tempo si è manifestato al Nord-Est, con piogge e rovesci su Friuli Venezia Giulia e Veneto, accompagnati da raffiche di vento che si stanno estendendo al resto d’Italia. L’effetto è stato anche un crollo termico e la caduta di neve a bassa quota.

Scopriamo le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Meteo della settimana dal 6 aprile: freddo e neve a quote basse

L’annunciata irruzione artica, che ci avrebbe riportato in ‘inverno, è arrivata sul Nord-Est dll’Italia, colpendo Friuli Venezia Giulia e Veneto, dove nelle ultime ore sono cadute precipitazioni abbondandi di pioggia e anche neve a quote molto basse, fino a 100-200 metri tra le province di Gorizia e Trieste. Sulle Alpi di Nord-Est nevica dai 600 metri, con quota neve in calo. Le temperature sono crollate su valori invernali. Mentre la Bora soffia forte sul Friuli.

I fenomeni si stano estendendo verso Sud, anche le coste del medio Adriatico sono battutte dalle raffiche di vento, con allerta meteo della Protezione Civile.

Nel frattempo, il maltempo si sta spostando anche verso Ovest, con alcune piogge anche sul versante tirrenico, e il Levante ligure, ma con fenomeni ancora deboli.

Per le prossime ore, come annuncia 3bmeteo, sono previsti ancora rovesci su Triveneto ed Emilia Romagna, con neve anche a quote collinari. Sulle pianure del Friuli e della provincia di Venezia cadranno fiocchi di neve misti a pioggia, ma in esaurimento in giornata. Dal pomeriggio sono previsti temporali locali sulle Prealpi tra Veneto e Lombardia, in estensione alle zone di pianura. Anche sulle Prealpi, tuttavia, è prevista neve a bassa quota. Verso sera sono previsti rovesci sulle Alpi Marittime, mentre le precipitazioni si esauriranno sul Levante ligure.

Il tempo peggiorerà anche sulle regioni centrali, in particolare con temporali sulle regioni tirreniche, in estensione su Umbria, marche e alla sera anche sull’Abruzzo. Nevicherà anche sull’Appennino centrale, con la quota neve che scenderà fino a 400 metri alla sera, fino a raggiungere le quote collinari del Montefeltro, tra Marche e Romagna.

Al Sud il tempo è migliore, con cieli nuvolosi o parzialmente coperti, ma il maltempo arriverà anche qui. Maggiori addensamenti sono presenti sulla Campania, con fenomeni attesi dal pomeriggio. In serata le piogge raggiungeranno il Molise, l’alta Puglia e l’alta Calabria tirrenica. I venti soffieranno tesi, le temperature scenderanno soprattutto al Centro-Nord.