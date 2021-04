Marta Zoboli, chi è: età, carriera, vita privata dell’attrice

Marta Zoboli è una giovane attrice dai mille talenti. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Attrice, comica, pianista, ballerina classica e di tip tap: Marta Zoboli è tutto questo e molto altro ancora. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Marta Zoboli

Marte Zoboli, classe 1978, è nata a Treviglio, in provincia di Bergamo. Dopo aver conseguito una laurea in Lingue e letterature straniere all’università di Bergamo, ha frequentato un Masterclass al Piccolo Teatro di Milano in “Drammaturgia Contemporanea”. Successivamente si è diplomata all’École international de théâtre Philippe Gaulier di Parigi e presso la Scuola del Teatro Arsenale e Internazionale di Milano.

Marta Zoboli ha debutta in televisione nel 2010 nel programma “Zelig Off” entrando a far parte dei Sagapò, un duo comico formato da lei e Gianluca De Angelis. Successivamente, nel 2012, i due sono tornati insieme sul palco di Zelig con il nome “Marta e Gianluca”.

Nel 2015 lo stesso duo ha condotto la seconda edizione di Extra Show su Mediaset Extra, un programma dedicato ai migliori show di intrattenimento degli ultimi trent’anni targati Canale 5, Italia 1 e Rete 4. E ha partecipato a Sanremo (nel 2016 e nel 2016) intrattenendo il pubblico con degli sketch.

Ancora nel 2016 “Marta e Gianluca” sono tornati a Zelig nello show in onda in prima serata condotto da Michelle Hunziker e Christian De Sica. Last but not least, Marta Zoboli ha recitato anche nel film “Tutte lo vogliono” di Alessio Maria Federici. Per quanto riguarda invece la sfera sentimentale, l’attrice sembra essere piuttosto riservata. Non è noto se abbia o meno un compagno, ma sappiamo che vive a Milano.

