Juventus, un altro positivo: oggi il molecolare. Scatta l’allarme al Milan

Un vero e proprio focolaio in Nazionale: ieri sono risultati positivi anche Cragno e Sirigu come svelato da Repubblica. Ora rischiano Juventus e Milan

In Nazionale italiana è scoppiato un vero e proprio focolaio. Anche a distanza di giorni sono risultati positivi anche altri calciatori della spedizione di Mancini: da Grifo a Florenzi passando per Cragno e Sirigu come svelato dall’edizione de “La Repubblica”. L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha fatto scattare l’allarme con un altro possibile caso di positività alla Juventus dopo quello di Leonardo Bonucci: oggi il molecolare. Inoltre, anche al Milan c’è apprensione con un altro caso positivo all’interno della rosa di Pioli. Decisione saggia quella di Sassuolo di isolare i calciatori proveniente dalla Nazionale nonostante fossero risultati negativi nei vari test subito dopo il loro arrivo. Come riportato dal quotidiano sportivo nazionale “Corriere dello Sport” sono insistenti le voci di nuovi casi di positività all’interno della rosa bianconera e quella rossonera.

Juventus e Milan, Gravina è molto preoccupato

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il presidente della Figc, Gabriele Gravina, non è tranquillo ed ha annullato tutti i prossimi appuntamenti per seguire con attenzione le prossime dinamiche. Fino ad ieri sono arrivati a dodici i positivi dopo la spedizione in Nazionale italiana. Un cluster che si è diffuso tra le ultime due sfide dell’Italia targata Roberto Mancini. Nelle prossime ore potrebbero arrivare gli esiti dei tamponi molecolari anche in vista della sfida di recupero tra Juventus e Napoli, in programma mercoledì 7 aprile a Torino. Infine, ci sarà anche la gara tra Inter e Sassuolo dopo i vari casi di positività riscontrati in casa nerazzurra pochi giorni prima alla sosta Nazionale.