Clamoroso Juventus: Ronaldo ha dato l’ok per il ritorno di Max Allegri

Il futuro di Andrea Pirlo resta sempre così in bilico: la prossima sfida con il Napoli sarà più che decisiva, pronto Allegri con l’ok di Ronaldo

Dopo il pareggio deludente nel derby contro il Torino, la Juventus scenderà nuovamente in campo mercoledì 7 aprile per il recupero contro il Napoli. La compagine bianconera, guidata da Andrea Pirlo, dovrà puntare a tutti i costi alla vittoria per dimenticare le ultime settimane con la sconfitta contro il Benevento e il pari nel derby. Due risultati che hanno fatto scattare l’allarme nel club bianconero, che sarebbe anche pronto di una vera rivoluzione. La sfida con l’amico Rino Gattuso assumerà così significati diversi per quanto riguarda anche il prosieguo della carriera dell’allenatore bresciano.

Juventus, Allegri pronto per il post Pirlo: Ronaldo ha detto sì

Così, come svelato dal portale spagnolo “Don Balon”, ci sarebbe stato già l’ok di Cristiano Ronaldo per un possibile ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, che è ancora in ottimi rapporti con il presidente Agnelli. La sfida con il Napoli sarà così più che decisiva per capire come finirà la stagione della Juventus. La dirigenza bianconera potrebbe così pensare subito ad un cambio di rotta per terminare l’anno calcistico nel migliore dei modi puntando al secondo posto in classifica. Lo Scudetto tornerà, quasi sicuramente, a Milano dopo tanti anni di supremazia territoriale in Serie A. L’Inter continua a macinare punti in campionato diventando l’assoluta protagonista con una cavalcata da applausi dopo l’eliminazione ai gironi di Champions League. Pronto Allegri per il post Pirlo: le prossime ore saranno così decisive.