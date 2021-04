Facebook, allarme rosso: rubati i dati di 533 milioni di utenti

Numeri di telefono, talvolta anche nome, cognome e altri dati di 533 milioni di utenti circolano liberamente in rete. Per Facebook è allarme.

Sono circa 533 milioni i profili Facebook ai quali sono stati sottratti i dati personali, e 35 milioni sono italiani. Si parla di numeri di telefono, nome e cognome, indirizzi e-mail e date di nascita di utenti iscritti al social che circolano liberamente in rete. Leggiamo insieme che cosa è successo e alcuni consigli per prevenire un simile evento.

La scioccante notizia è stata diffusa dall’esperto Alon Gal, tramite Business Insider. I dati personali di milioni e milioni di utenti stanno attualmente circolando liberamente e gratuitamente dopo essere stati diffusi su un sito per hacker ed inseriti in una database. Sembrerebbe inoltre che l’Italia sia stata una delle nazioni più coinvolte, arrivando a toccare un picco che corrisponde praticamente alla totalità degli utenti registrati sul social.

Un simile evento si era verificato già durante lo scorso Gennaio, quando consultare un bot a pagamento su Telegram consentì ad alcuni hacker di risalire ai dati personali degli utenti Facebook tramite il loro codice identificativo. Secondo l’esperto, si tratta proprio infatti ‘di dati e di un problema individuato e risolto nel 2019‘. La differenza sta nel fatto che, attualmente, il database con i dati è pubblico, disponibile in maniera gratuita a chiunque abbia le competenze informatiche sufficienti per riuscire ad accedervi liberamente. Il problema non è da sottovalutare. Si tratta dell’esempio lampante di quanto effettivamente, proprio come ha dichiarato l’esperto di sicurezza Riccardo Maggiato, sia difficile tenere sotto controllo la propria privacy.

Secondo l’esperto di sicurezza Riccardo Maggiato, il rischio più grande è quello di utenti malintenzionati in grado di combinare i dati ottenuti da differenti database. L’uomo ha fatto luce sul problema con un esempio. “Prendiamo l’Italia, dove negli ultimi mesi è stato colpito l’operatore Ho.mobile: combinando i dati a quelli rubati a Facebook si può aggiungere anche l’indirizzo di casa“. Non è, secondo l’esperto, però il caso di allarmarsi. Sul sito haveibeenpwned.com è possibile controllare se i propri dati, nello specifico l’indirizzo di posta elettronica, sono presenti sul database. È consigliato inoltre resettare la password, e non utilizzare più il proprio numero di telefono per effettuare eventuali verifiche del profilo.