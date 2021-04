Emma Marrone, l’annuncio che nessuno si aspettava: “Mi tremano le mani”

Emma Marrone comunica via Instagram una notizia talmente bella che lei stessa stenta a crederci: ecco le sue parole.

E’ una notizia meravigliosa quanto inaspettata quella riportata da Emma Marrone sul suo profilo Instagram. “A giugno si parte in Tour! Non mi sembra vero!” dice la celebre cantante ai suoi follower sui social. Proprio così: dopo il lungo stop forzato causa Covid, Emma annuncia la ripartenza dei suoi concerti. Va da sé che il suo pubblico virtuale ha reagito con un’ondata di entusiasmo. Al momento l’artista ha reso note solo le prime date del tour, che partirà il 6 giugno dall’Arena di Verona.

L’appuntamento di Emma Marrone con i suoi fan

“Alla fine zitta zitta ce l’ho fatta!” scrive Emma Marrone nel suo già cliccatissimo messaggio su Instagram. “E mentre digito questo post mi tremano le mani! A giugno si parte in Tour! Non mi sembra vero! Potevo annullare o rimettere in discussione tutto, le idee, i progetti, me stessa. Ho scelto la seconda opzione!”.

“Se c’è una cosa che ho imparato nell’ultimo periodo – aggiunge Emma – è proprio il dono dell’improvvisazione, e non è detto che alla fine non sia la cosa migliore da fare! Intanto vi aspetto il 6 giugno all’Arena di Verona (visto che siete tantissimi dovremo replicare il 7 e l’8 giugno ma ce lo confermeranno appena renderanno note le capienze Covid) Il resto delle date ve le comunicherò strada facendo.. Insieme a @friendsandpartners che ringrazio infinitamente stiamo navigando a vista.. Per la musica, per tutte le persone che lavorano nello spettacolo e soprattutto per voi ❤️ Daje!!!! 📸 @fredjonny“. Il conto alla rovescia è già partito.

