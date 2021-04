Drusilla Gucci: flirt segreto con Damiano dei Maneskin? Le indiscrezioni.

Un flirt davvero inaspettato quello di cui si vocifera: Drusilla Gucci, naufraga sull'”Isola dei Famosi” e Damiano dei Maneskin. Cosa c’è di vero?

Un gossip davvero esplosivo e inaspettato quello lanciato da Novella 2000, che ha scatenato tutto il web: Drusilla Gucci, attualmente naufraga in Honduras sull'”Isola dei famosi“, erede della notissima casa di moda, e nientemeno che Damiano dei Maneskin, reduce dalla clamorosa vittoria a Sanremo 2021. Tanti sono gli indizi che potrebbero far pensare ad una liason tra i due, soprattutto per la passione comune per il mondo dark, i teschi e i l’estetica macabra. Ecco il gossip di Novella 2000.

Drusilla Gucci e la liason con Damiano dei Maneskin

Novella 2000 ha sganciato una bomba non da poco: pare infatti che Drusilla Gucci e Damiano dei Maneskin abbiano o abbiano avuto una relazione o un flirt. Nonostante non ci siano ancora informazioni troppo chiare a riguardo, si attendono sviluppi sull’argomento. Nel frattempo, la Gucci si trova in Honduras, naufraga all'”Isola dei famosi” nella squadra dei Rafinados e pare se la stia cavando bene, nonostante le numerose nomination. Il pubblico infatti l’ha presa in simpatia e non vuole eliminarla a nessun costo.

Drusilla, tra l’altro, così come Damiano, è single da tempo, dopo svariate relazioni naufragate, come ha raccontato sua madre Stefania, proprio in una puntata dell’“Isola dei Famosi“. A detta della mamma, alla rampolla di casa Gucci piacciono i ragazzi muscolosi e intelligenti, ma per adesso è felice con la sua vita da single, appasionata di dark e di macabro.

Anche Damiano è single, dopo la fine della relazione con Lucrezia Petracca, con cui si è lasciato nel 2017, dopo una storia d’amore passionale e intensa. Le voci sulla liason del cantante con Victoria, la bassista dei Maneskin, pare siano tutte false in quanto i due ci hanno sempre tenuto a ribadire che sono solo amici.