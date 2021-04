Coronavirus 6 aprile: scende il numero degli attualmente positivi

Emergenza Coronavirus oggi 6 aprile in Italia: scende il numero degli attualmente positivi, i dati e la situazione aggiornata.

Anche ieri, nel giorno di Pasquetta, abbiamo assistito a un deciso calo dei tamponi nel nostro Paese, per cui è ancora difficile tracciare un bilancio di quella che è la tendenza settimanale. L’unica nota buona, anche se si tratta appunto di un dato rilevato sul singolo giorno, è una forte discesa del numero di attualmente positivi.

Per quanto concerne il dato sui nuovi casi di contagio, questi sono stati 7.767 nuovi casi con 112.962 tamponi antigenici e molecolari effettuati. Ieri i casi erano stati 10.680 con 102.795 tamponi e 296 morti. L’incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati è calata dunque al 6,9% contro il 10,4% del giorno precedente.

Dati Coronavirus oggi 6 aprile in Italia: la situazione aggiornata

Per quanto riguarda il numero di decessi, questi tornano a salire sopra quota 400 e sono stati nelle ultime 24 ore 421 i morti. Alto il numero di dimessi e guariti nelle ultime 24 ore: ce ne sono stati 21.733, per cui gli attualmente positivi sono 555.705, diminuiscono di 14.391 unità rispetto a ieri. Quasi 3,7 milioni di italiani finora sono risultati positivi al Coronavirus, una cifra che è sottostimata. Quella che non accenna a diminuire è la pressione sui reparti Covid: ci sono 33.080 (+558 in 24 ore) ricoverati.

Di questi, 3.743 sono in terapia intensiva, con sei posti in più occupati rispetto a ieri. Il numero di nuovi ingressi nei reparti di terapia intensiva è di 221, con una media settimanale di 229 ingressi al giorno, in calo dell’11%. Per quanto concerne i casi medi settimanali, sono 17.956 casi in media al giorno, in calo dell’11%. In calo anche il numero medio di decessi: sono 410, il quattro per cento in meno. 11,3 milioni le dosi vaccinali somministrate, mentre gli italiani che hanno ricevuto anche la seconda dose sono 3,5 milioni. In un giorno, quasi 190mila i vaccini effettuati.