Le foto dei piatti di carbonara più belli ed emozionanti realizzati da tutti: chef, influencer e aspiranti cuochi!

Oggi, 6 aprile 2021, si celebra un nuovo appuntamento con il Carbonara Day! Si tratta della giornata dedicata a questa ricetta tipica romana composta da guanciale, pepe, pecorino e uovo! In realtà possiamo dire che si tratta di un condimento più che di un piatto vero e proprio, ma ciò che conta è che non si può sbagliare e che bisogna seguire la ricetta originale senza sgarrare se si vuole partecipare al Carbonara Day 2021! Ma intanto la festa si muove sui social e le foto postate da questa mattina sono bellissime!

Gli hashtag per partecipare al Carbonara Day 2021

Quest’anno, proprio come nel 2020, non si può celebrare la giornata della Carbonara con grandi pranzi o cene di gruppo, né nei ristoranti come eravamo soliti fare. Ecco allora che i cuochi amatoriali e professionisti di tutta Italia si stanno mobilitando sul web con tanti hashtag come #Carbonara, #CarbonaraDay, #MyCarbonara… Basta seguirli e usarli nelle vostro fotografie per entrare a far parte di questa meravigliosa festa social!

Le foto delle carbonare più belle e famose

Stiamo aspettando che grandi chef e personaggi famosi postino le loro foto dedicate alla carbonara! La curiosità di vedere come loro la realizzano è alle stelle e noi siamo pronti a monitorare tutti i loro piatti e le loro preparazioni! Chi secondo voi è il migliore?

Le origini della giornata dedicata alla Carbonara

Come è nato il Carbonara Day? La tradizione è abbastanza moderna perché è nata solo 5 anni fa grazie all’iniziativa dell’Unione Italiana Food, insieme a IPO, International Pasta Organisation. Come vi abbiamo già anticipato a partecipare a questi grandi festeggiamenti online non sono solo principianti o cuochi amatoriali, ma anche food blogger, food influencer e chef di alto livello. Siamo solo all’inizio insomma, ma siamo pronti ad assistere a dei piatti e a delle preparazioni pazzesche per questa giornata dedicata alla carbonara!