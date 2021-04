Belen Rodriguez e Antonino, il matrimonio: arriva la verità

Nelle scorse ore si è parlato del matrimonio tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Arriva la verità su come stanno realmente le cose.

Nelle scorse ore si è parlato sui social di un imminente matrimonio tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Sembrerebbe che la showgirl argentina e l’hair stylist siano pronti a convolare a nozze prima che nasca la loro prima figlia, Luna Marie. Ma sarà veramente così?

La notizia del matrimonio tra Belen e Antonino ha fatto scalpore, ma sembra che non sia basata sulla realtà. La coppia, infatti, non è intenzionata a sposarsi o comunque non ha intenzione di farlo in questi mesi. E’ stata Fanpage.it ad assicurare che non ci sono nozze in vista per la showgirl e l’hair stylist, che hanno smentito la notizia che i due stiano pianificando un matrimonio. Quando la Rodriguez era stata nello studio di “Verissimo“, intervistata da Silvia Toffanin, aveva spiegato che la questione “nuove nozze” non era nella sua agenda di appuntamenti.

Belen Rodriguez, niente nozze in arrivo per lei e Antonino

Belen Rodriguez non si sente pronta per le nozze con Antonino Spinalbese o, comunque, non si sente pronta ad affrontare la trafila burocratica che sta dietro un evento simile. Inoltre, anche se il matrimonio fosse tra i suoi desideri, non potrebbe ancora risposarsi in quanto le pratiche di divorzio da Stefano De Martino non sono ancora concluse. “Ma tra poco sì“, ha precisato la showgirl.

Secondo Belen Rodriguez, però, il matrimonio può avvenire in ogni momento: “Ci si può scegliere e sposare ogni giorno, io e Antonino lo faccio“, ha concluso la showgirl nel salotto di Silvia Toffanin. L’idea di organizzare un secondo matrimonio non è nei piani della showgirl argentina, almeno non per il momento. Il problema non sembra essere la mancanza di fiducia o sentimenti reciproci, ma la lunga trafila burocratica.