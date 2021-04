Barbara D’Urso passa alla Rai, clamorosa indiscrezione: cosa è successo

Fuoco e fiamme all’interno della Mediaset. Secondo alcune indiscrezioni il futuro di Barbara D’Urso potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Arrivano da Dagospia indiscrezioni davvero clamorose. Sembrerebbe che il futuro della regina della televisione italiana potrebbe essere incerto. Fuoco e fiamme all’interno degli studi Mediaset, che rischiano davvero di vedere la bella ed acclamata Barbara D’Urso cambiare definitivamente sponda e passare in Rai. Che cosa è successo? Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sulla scottante faccenda.

La celebre e seguitissima Barbarella è finita nuovamente sotto la luce dei riflettori di tutta la nazione. I suo futuro sembrerebbe essere uno degli argomenti più discussi attualmente. Pare che la permanenza in Mediaset della conduttrice sia realmente in dubbio, soprattutto dopo la chiusura anticipata della trasmissione Live – Non è la D’Urso. Il quadro completo della situazione è stato fornito dall’abile Dagospia, che non solo ha analizzato la situazione della donna, ma ha anche indagato su Mauro Crippa, un esponente di rilievo di Videonews, la testata che segue passo per passo gli show della D’Urso.

Il primo fattore a far presumere un ipotetico allontanamento della conduttrice dalla Mediaset è il calo degli ascolti, che pare non siano più nemmeno paragonabili a quelli di una volta. Rai Uno ha infatti regolarmente battuto Mediaset, e non solo per quel che riguarda la trasmissione Live – Non è la D’Urso, ma anche per Pomeriggio Cinque e Domenica In. Lo share e gli ascolti di un tempo pare proprio che siano davvero lontani dalla realtà attuale, un problema decisamente consistente per l’intera Mediaset.

Barbara D’Urso potrebbe lasciare la Mediaset? tutte le ultime novità

Al calo di ascolti e di share, si aggiunge anche il fatto che molti temi ed argomenti trattati da Barbara D’Urso abbiano a tutti gli effetti stufato i piani alti della Mediaset. I vertici dell’azienda hanno probabilmente a lungo chiuso un occhio di fronte al picco di ascolti, ma data la situazione attuale, tutti i nodi sembrerebbero essere sul punto di venire al pettine. Secondo le indiscrezioni, a storcere il naso potrebbe essere stato Pier Silvio Berlusconi in persona. Lo ha assicurato lo stesso Dagospia. “La decisione di chiudere la sua devota Barbarella è firmata dallo stesso Pier Silvio”.