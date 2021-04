ATP Cagliari: Simon – Travaglia, dove vederla in streaming e in diretta

Dove vedere in streaming e in diretta il match di tennis che vede di fronte l’azzurro Stefano Travaglia opposto a Gilles Simon.

Dopo l’amara sconfitta di Jannik Sinner nel torneo di Miami in finale, il tennis italiano ricomincia dall’ATP di Cagliari, dove oggi sono quattro gli azzurri in gara. Tutto facile per Lorenzo Musetti contro Novak: due set senza storia e un solo game concesso in nemmeno un’ora di partita. Alle 16, invece, il derby tra Cecchinato e Fabbiano.

Chiude il tabellone della giornata per gli azzurri il 29enne piceno Stefano Travaglia, che quest’anno sta vivendo un bel momento di forma e ha anche raggiunto la prima finale dell’ATP a Melbourne. Qui ha infatti sfidato – come sicuramente si ricorderà – il talento Jannik Sinner in una finale che ha appassionato gli sportivi italiani.

Stefano Travaglia contro Gilles Simon: chi è l’avversario dell’azzurro

Purtroppo per Stefano Travaglia, che è sicuramente un tennista talentuoso, ha avuto una carriera davvero sfortunata, falcidiata dagli infortuni e infatti solo quest’anno – grazie ai più recenti risultati – è riuscito a risalire la classifica ATP fino al 60esimo posto, conquistato proprio con la finale di Melbourne. Attualmente è il numero 69 e nella giornata di oggi il suo avversario è un tennista che ha davvero tantissima esperienza.

Infatti, Gilles Simon, di nazionalità francese, in carriera ha raggiunto la posizione n° 6 della classifica ATP: era il 5 gennaio 2009, ovvero oltre 10 anni fa. Per il tennista classe 1984, in carriera ci sono anche 13 trofei del circuito ATP 250 e quello di Amburgo nel 2011 per l’ATP 500. La sua prima vittoria in un torneo ATP risale al 15 febbraio 2007, quando si impose sul cemento di Marsiglia. Tra le finali vinte, anche quella contro Fabio Fognini a Bucarest nel 2012. Nei tornei del Grande Slam, invece, ci sono due quarti di finale: agli Australian Open nel 2009 e a Wimbledon nel 2015.

Vedere il match di tennis tra Travaglia e Simon in streaming e in diretta

Riflettori puntati dunque su questa nuova avventura dell’azzurro Stefano Travaglia, uno dei nostri tennisti più interessanti. Per lui oggi l’esordio nell’ATP 250 di Cagliari contro Gilles Simon è in diretta su SuperTennis, la tv in chiaro interamente dedicata a questo sport. Per poter dunque seguire le imprese dell’azzurro, numero 68 al mondo, basta sintonizzarsi sul canale 64 del digitale terrestre o in alternativa sul sito del canale tematico di tennis a questo link.