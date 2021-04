ATP Cagliari: Musetti – Novak, dove vederla in streaming e in diretta

Dove vedere in streaming e in diretta il match di tennis che vede di fronte l’azzurro Lorenzo Musetti opposto a Dennis Novak.

Dopo l’eliminazione ai sedicesimi del Masters 1000 di Miami, torna oggi in campo Lorenzo Musetti che in questa prima fase del 2021 ha dimostrato di avere un talento immenso, riuscendo a risalire davvero molte posizioni in classifica. L’azzurrino, 19 anni di Carrara, astro nascente del tennis azzurro, nelle categorie Under 12 e 14 ha vinto tutto.

Si è comportato bene anche tra gli juniores e di recente a Miami ha battuto Benoît Paire, n.33 ATP e 23esima testa di serie. Nel turno successivo, invece, si è trovato di fronte il più esperto Marin Cilic, che è stato anche terzo nel ranking mondiale e ha vinto gli US Open nel 2014. Oggi torna a gareggiare nell’ATP di Cagliari.

Lorenzo Musetti contro Dennis Novak: chi è l’avversario dell’azzurro

Dunque, per l’azzurro ecco la nuova sfida in diretta a partire dalle 14.40 contro un

Vedere il match di tennis tra Musetti e Novak in streaming e in diretta

Riflettori puntati dunque su questa nuova avventura dell’azzurro Lorenzo Musetti, uno degli astri nascenti del nostro tennis. Per lui oggi l’esordio nell’ATP 250 di Cagliari contro Dennis Novak è in diretta su SuperTennis, la tv in chiaro interamente dedicata a questo sport. Per poter dunque seguire le imprese del giovane azzurro, numero 90 al mondo, basta sintonizzarsi sul canale 64 del digitale terrestre o in alternativa sul sito del canale tematico di tennis a questo link.