Anzola, lite familiare: marito suicida davanti ai figli piccoli

Dramma in casa ad Anzola, provincia di Bologna, lite familiare sfocia in tragedia: marito suicida davanti ai figli piccoli.

Una tragedia familiare è avvenuto in una palazzina al primo piano di Anzola nell’Emilia, provincia di Bologna, in via Zucchini. Stando ai primi dettagli, ci sarebbe una vittima, il marito di una coppia – che si sarebbe suicidato – mentre è rimasta ferita al volto la moglie dell’uomo. Il tutto sarebbe avvenuto davanti ai figli della coppia.

I bambini, che erano presenti al momento del dramma, hanno rispettivamente 4 e 7 anni. Dalle testimonianze, alle urla sarebbe seguita l’aggressione da parte dell’uomo nei confronti della consorte, rimasta ferita sebbene in maniera lieve sia al volto che al collo. Successivamente, l’uomo si sarebbe ucciso tagliandosi i polsi e la gola.

Il dramma di Anzola: cosa è successo durante la lite familiare

Sconvolti i vicini di casa della coppia, che avrebbero visto la donna ferita riuscire a fuggire di casa e scendere in strada ferita. Poco dopo, da una finestra dell’abitazione sarebbe volato un coltello, che comunque per fortuna non ha colpito nessuno. Terribile la testimonianza in proposito di alcuni vicini, riportata dalle pagine di cronaca locale in questi minuti. Alcuni operai del cantiere della palazzina, che è in fase di ristrutturazione, sono stati i primi a lanciare l’allarme, dopo aver sentito le prime urla.

Hanno così immediatamente chiamato i militari dell’Arma dei carabinieri, i quali sono giunti abbastanza celermente sul posto. Purtroppo, a quanto pare, la situazione era degenerata: la tragedia si è infatti compiuta nel giro di pochissimi minuti. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, secondo la ricostruzione, la donna era per strada e saliti presso l’appartamento, hanno rinvenuto l’uomo ormai privo di vita. Sul luogo della tragedia, è giunto anche poco dopo il pm di turno.