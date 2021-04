Amanda Knox, il messaggio in italiano: scusate il ritardo

Che fine ha fatto Amanda Knox? L’ex studentessa americana ha appena dedicato un post su Instagram al suo pubblico italiano.

“Buona belated Pasqua!”: con questo messaggio Amanda Knox ha voluto rivolgere i suoi tardivi ma sentiti auguri per le festività appena trascorse al suo foltissimo pubblico virtuale. I fan e followers italiani dell’ex studentessa americana coinvolta nel caso Meredith Kercher rispondono incredibilmente con una valanga di messaggi di affetto ed entusiasmo. Non si sa per quale misterioso motivo la ragazza accusata in passato di aver ucciso una coetanea è vista da molti italiani che la seguono sui social come una star.

Il rientro in scena di Amanda Knox

Come noto, per il delitto di Perugia la Knox è stata condannata a 26 anni di carcere e poi rilasciata dopo quattro anni. Il motivo? Un errore giudiziario che ancora oggi segna e pesa sulla sua vita. Dopo il ritorno in America, Amanda ha preso a partecipare a talk show internazionali per esprimere e condividere il suo punto di vista. Ma l’immagine della fredda assassina le è rimasta appiccicata addosso, perché il caso di Meredith Kercher è di quelli che non possono mai dirsi completamente risolti.

La Knox ora vive con suo marito Christopher Robinson e diversi gatti in una casa non lontana da Seattle. Ma la sua prospettiva è completamente cambiata: con il consorte la 33enne pubblica la serie di podcast “La verità sul vero crimine con Amanda Knox”.

I due si occupano principalmente di errori di giustizia e spesso difendono le persone che ne sono state vittime. Invece l’ex fidanzato di Amanda, Raffaele Sollecito, lui pure condannato ingiustamente al momento dell’omicidio e poi prosciolto, è ora un esperto di “criminalità reale” della televisione italiana.