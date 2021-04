Addio a Yahoo Answers: la piattaforma chiude per sempre dopo 16 anni

La celeberrima piattaforma Yahoo Answers chiuderà per sempre dopo ben 16 anni di esistenza. Leggiamo insieme tutti i dettagli.

Il cuore di tutti i più nostalgici del mondo dell’internet si è spezzato nell’apprendere la notizia. Sembrerebbe proprio che il sito Yahoo Answers abbia deciso di chiudere definitivamente baracca e burattini dopo ben 16 anni di onorato servizio. L’addio alla piattaforma più celebre di domande e risposte è un colpo davvero basso, soprattutto per tutti coloro che hanno ricevuto aiuto, o si sono fatti semplicemente una risata, grazie alle risposte pubblicate sul portale.

È capitato sicuramente a tutti di imbattersi, durante una ricerca sul web, sul celeberrimo portale, che ha contenuto per ben 16 lunghi anni domande e risposte di tutti i più disparati generi. All’interno del sito sono stati infatti toccati tutti i tipi di argomento ed ogni domanda posta da qualsiasi utente ha trovato degna risposta. Consigli, aiuto, suggerimenti, e talvolta anche qualche goliardata. Insomma, Yahoo Answers è letteralmente stato il teatro di sempre più numerose situazioni. Quest’ultimo rimarrà indubbiamente nel cuore di tutti coloro che almeno una volta hanno spulciato, bisognosi o semplicemente incuriositi, sulla piattaforma.

Il portale ha cominciato negli ultimi tempi a perdere sempre più consenso e visibilità, dal momento in cui i social network hanno sostituito il meccanismo di domanda e risposta sul quale si è basato per anni il celebre sito. Per parlare e ricevere consigli è infatti oggi sufficiente ed anche più veloce affidarsi a social del calibro di Twitter o Instagram. È fissata al 4 Maggio la chiusura definitiva, che nonostante tutto rappresenterà davvero un colpo basso per tutti i più nostalgici.

Il celeberrimo sito di domanda e risposta Yahoo Answers chiuderà in via del tutto definitiva il 4 Maggio del 2021. Tutti gli utenti più affezionati non sono pronti ad un simile evento. Già a partire dal 20 Aprile non sarà più possibile porre domande o rispondere, ed esattamente due settimane dopo il sito chiuderà i battenti in maniera permanente, senza essere più accessibile. “Sebbene Yahoo Answers fosse una volta una parte fondamentale dei prodotti e dei servizi di Yahoo, ha perso popolarità nel corso degli anni poiché le esigenze dei nostri membri sono cambiate. Con questo in mente, abbiamo deciso di deviare le risorse dedicate a Yahoo Answers per investire in prodotti che meglio servono i nostri membri e che soddisfano l’impegno di Yahoo di fornire contenuti affidabili e di prima qualità” recita il comunicato ufficiale. “Grazie per il tuo contributo a Yahoo Answers. Siamo onorati di averti aiutato a connetterti e ad imparare dalla comunità Yahoo negli ultimi 16 anni”.