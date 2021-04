Vittoria Puccini, confessione inedita: “Anch’io ho subito molestie”

La nota attrice Vittoria Puccini rivela una pagina molto dolorosa del suo passato, dichiarandosi “vittima di catcalling”: “Da ragazzina gli uomini mi fischiavano dall’auto…”.

Aurora Ramazzotti ha lanciato il sasso nello stagno: la scorsa settimana la neo Iena ha denunciato di essere spesso vittima di catcalling, cioè molestie subite per strada che consistono principalmente in complimenti indesiderati, fischi, strombazzamenti e via di seguito. E’ forse anche grazie alla sua confessione che Vittoria Puccini ha trovato la forza di scendere in campo per raccontare la sua esperienza.

La denuncia di Vittoria Puccini

Vittoria Puccini, ospite ieri, domenica 4 aprile, nella trasmissione di Francesca Fialdini “Da Noi…a Ruota Libera”, su Rai1, ha raccontato di essere stata anche lei vittima di catcalling e di non comprendere le critiche arrivate alla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

“Trovo che abbia profondamente ragione – ha affermato Vittoria Puccini riferendosi ad Aurora Ramazzotti – è una cosa che ho vissuto anche io sulla mia pelle e che mi ha sempre dato più che fastidio. L’ho sempre trovata una violenza, un’aggressione in qualche modo, sì verbale, ma le aggressioni non devono essere per forza solo fisiche”.

A infastidirla era “soprattutto il senso di disagio che mi lasciava da ragazzina quando mi dicevano le cose per strada o dalle macchine quando gli uomini mi fischiavano”. L’attrice, da stasera protagonista su Rai 1 della serie “La fuggitiva”, ha continuato: “Sono atteggiamenti non giustificabili e trovo molto giusto che lei li abbia denunciati perché siamo sempre nell’ambito del non rispetto della donna. Ma chi te l’ha chiesto? È una molestia soprattutto su una ragazza giovane che magari non ha la forza di farsela scivolare addosso”. In conclusione, “anche se secondo me vale per tutte, pure se hai 40 anni”.

