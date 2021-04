Tra le attrici italiane più amate, Vittoria Puccini ha avuto una travolgente storia d’amore con Alessandro Preziosi. Ecco perché è finita male.

Questa sera in prima serata su Rai1 andrà in onda la prima puntata de “La fuggitiva“, la nuova fiction con protagonista Vittoria Puccini. L’attrice fiorentina, classe 1981, è tra le più amate e seguite del piccolo e grande schermo con tanti titoli noti in curriculum e una storia d’amore naufragata con Alessandro Preziosi, che ha fatto parecchio scalpore. Nell’attesa di vedere stasera le avventure di Vittoria nei panni di un’eroina action forte, combattiva e senza paura, facciamo luce sulla rottura con Preziosi.

Vittoria Puccini: perché ha rotto con Preziosi

Sono davvero molti i titoli per cui ricordare Vittoria Puccini: da “Baciami ancora“, la comemdia romantica diretta da Gabriele Muccino, a “Elisa di Rivombrosa“, la fiction che ha cambiato la vita dell’attrice e che l’ha definitivamente consacrata al pubblico dei telespettatori italiani. Proprio sul set di Elisa di Rivombrosa, Vittoria ha incontrato Alessandro Preziosi, con cui avrebbe avuto una bella storia d’amore, importante e che ha generato una figlia nel 2006, Elena, ma che tuttavia è finita male.

I due sono stati una coppia molto amata dal pubblico e molto invidiata, affiatati e teneri soprattutto con la figlia, nonostante Vittoria fosse molto giovane quando è rimasta incinta. Dopo anni dalla loro separazione, tuttavia, la Puccini ha parlato della relazione con Preziosi, definendolo come un “grande amore” e vedendo in un problema di compatibilità, il motivo della loro rottura.

“Io non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa” – ha spiegato Vittoria – “Per questa separazione ho sofferto molto. E poi avevo paura delle conseguenze su nostra figlia. Ma il tempo cura le cose. Siamo stati bravi a mettere sempre Elena al primo posto e a venirci incontro con i nostri lavori, per fare in modo che stesse il più possibile con entrambi.” Oggi Vittoria è felice con Fabrizio Lucci, direttore della fotografia, 20 anni più grande di lei, dopo una breve liason con l’attore romano Claudio Santamaria.