Vite al limite, la notizia gela tutti: Melissa Marescot sta morendo

Tra le pazienti più amate della docu-serie Vite al Limite c’è Melissa Marescot. Il suo è stato un percorso difficile, anche fuori dal programa.

Melissa Marescot è stata tra le pazienti del programma “Vite al Limite” di RealTime con una tra le storie più drammatiche. La donna ha subito abusi fin dalla tenera età e per lei il cibo è sempre stato un rifugio di fronte all’abbandono della sua famiglia.

Quando Melissa Marescot arriva dal Dottor Nowzaradan ha 37 anni, vive a Sunrise in Florida e pesa 268 chili. Durante i 12 mesi in cui viene seguita dal chirurgo specializzato in interventi bariatrici non otterrà ottimi risultati, riuscendo a perdere soltanto 69 chili, pesandone 199. La donna non riesce ad ottenere i risultati sperati e non è in grado di perdere il peso che il Dottore le aveva richiesto per procedere con l’intervento. Melissa rinuncerà di trasferirsi a Houston e uscirà dal programma, ritenendosi già soddisfatta dei risultati ottenuti.

Melissa Marescot, come sta oggi: il Dottor Nowzaradan spiega tutto

Il Dottor Nowzaradan ha recentemente dato una notizia sulle condizioni di salute di Melissa Marescot. Secondo lo specialista la paziente sta morendo e se non cercherà di tenere sotto controllo il suo peso in fretta, non avrà molto tempo per farlo. Melissa non si è nascosta ed ha detto più volte di avere molta difficoltà a perdere peso a causa della sua forte dipendenza dal cibo, la quale le causa un profondo senso di sconforto.

Secondo quanto riportato dal Dottor Nowzaradan l’indice di massa corporea di Melissa Marescot è pari al 115%, uno dei più alti che abbia mai visto nella sua carriera. Inoltre, a causa della bassa statura della donna (all’incirca 150 cm) dovrebbe pesare molto meno della sua attuale mole corporea, in quanto rischia di compromettere seriamente il suo sistema respiratorio e circolatorio. Lo specialista è stato chiaro: se Melissa dovesse contrarre anche solo un raffreddore, rischierebbe di morire.