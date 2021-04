Video hot a Dubai: le ferree regole della città non fermano le modelle

Un gruppo di modelle ucraine è stato arrestato sabato dopo aver posato nude sul balcone del loro appartamento durante uno shooting

Nella città degli Emirati Arabi Dubai c’è un durissimo codice che vigila sulla decenza delle persone. E proprio la violazione di quest’ultima sarebbe la causa che ha portato all’arresto di circa più di dieci modelle. Le ragazze, perlopiù tutte di origine ucraina, si erano affacciate a un balcone di un appartamento in un grattacielo nel quartiere di Marina per uno shooting. Le belle giovani non solo sono state immortalate dal fotografo che stava facendo il suo mestiere, ma sono anche state riprese da qualcuno in un palazzo vicino e il video ha fatto il giro del mondo. Lo scandalo è stato tale che le Forze dell’Ordine di Dubai non hanno potuto restare a guardare.

Le autorità di Dubai hanno immediatamente fatto aprire un’inchiesta e le modelle sono state identificate ed arrestate per il reato di “dissolutezza”. Per chi non lo sapesse, nella città degli Emirati Arabi ci sono regole abbastanza ferree: non si può bere alcol in pubblico senza permesso, non ci si può scambiare effusioni né mostrare materiale considerato pornografico. Tutti questi sono considerati reati che vanno contro la pubblica decenza.

Regole ferre, ma sono davvero giuste?

Per il momento l’identità delle modelle e di tutte le altre persone arrestate non è stata resa nota ma si ritiene che le modelle provengano tutte dall’ex Unione Sovietica: comprese Ucraina, Bielorussia e Moldova. Le modelle al momento rischiano fino a sei mesi di prigione e una multa di circa diverse migliaia di euro per aver violato le leggi sul decoro pubblico negli Emirati Arabi Uniti.

Siamo tutti curiosi di sapere come finirà questa storia, visto che gli Emirati Arabi sono famosi per le loro leggi davvero restrittive. Se una persona rischia la galera per aver mangiato in pubblico, cosa potrebbe succedere a queste donne che hanno osato mostrarsi per quello che sono per lavoro?