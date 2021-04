Uomini e Donne, anticipazioni e colpi di scena delle prossime puntate

Nei giorni scorsi sono state registrate le puntate di Uomini e Donne che andranno in onda prossimamente. Che cosa ci riserverà il programma?

Durante i giorni scorsi sono state registrate le tanto attese nuove puntate della celeberrima trasmissione di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, Uomini e Donne. Tutti i fan più appassionati non vedono l’ora di scoprire che cosa il dating show avrà in serbo per loro. Scopriamo dunque insieme qualche succosa anticipazione inerente ai prossimi episodi di uno dei programmi televisivi italiani più seguiti di sempre.

Le anticipazioni hanno spifferato di tutto e di più in merito alle nuove puntate, lasciando il pubblico completamente sulle spine. Tira aria di novità per quel che riguarda il trono over, il quale farà senza ombra di dubbio impazzire i telespettatori. Pare infatti che abbiano fatto la loro entrata vari e nuovi cavalieri, ma non è tutto. Stando a quanto rivelato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover, due coppie si sono presentate in studio ricoprendo il ruolo di ospiti, ma nessuno ha ancora purtroppo capito di chi si tratta. La fantasia dei fan sta dunque galoppando veloce come mai prima d’ora nel tentativo di indovinarne l’identità.

Ad aggiungere pepe alle prossime puntate saranno ovviamente anche i tanto amati opinionisti e concorrenti. Tra di loro è, secondo le anticipazioni, spiccata la figura della celebre Gemma Galgani. Sembrerebbe proprio che la donna sia stata nuovamente protagonista di un confronto con Nicola Vivarelli. I due si sono resi partecipi di un chiarimento, al quale i telespettatori non vedono l’ora di assistere per scoprire che cosa Gemma e Nicola decideranno di fare.

Uomini e Donne: anticipazioni delle prossime puntate

Le nuove puntate della celebre trasmissione Uomini e Donne sono pronte a sorprendere e divertire tutto il pubblico. Da Il Vicolo delle News sono arrivate alcune notizie riguardanti Giacomo Czerny. Il ragazzo ha infatti portato per ben due volte Martina Grado in esterna, accantonando per un po’ la bella Carolina Ronca. I follower della ragazza sembrerebbero non aver accolto bene la scelta del tronista e si sono opposti, riuscendo persino ad individuare nella scaletta il momento di Giacomo e Carolina. Pare che il tronista sia dunque tornato sui propri passi, scegliendo di uscire nuovamente con la ragazza. Intanto Massimiliano Mollicone ha sorpreso tutti decidendo di uscire insieme ad Eugenia.