Uomini e Donne, Aldo e Alessia rompono il silenzio sui social

Uomini e donne. Gli ex concorrenti Aldo e Alessia hanno finalmente rotto il silenzio dopo giorni difficili. Cos’è successo.

Tanto dolore per Alessia Cammarota e Aldo Palmeri. Il triste presagio si era intuito già alcuni giorni fa. Un’occasione nella quale si è anche mostrato tutto il supporto che può dare il mondo dei social.

Nessun commento, nessuna domanda indiscreta. I loro fan e il resto del popolo del web ha rispettato il momento della coppia. Tanta solidarietà ai due che hanno deciso di rompere il silenzio e parlare.

Uomini e donne, parlano Aldo e Alessia: “A presto”

La coppia aveva già due figli: Niccolò e Leonardo. Presto sarebbe arrivato un altro fratellino, ma purtroppo la gravidanza non è andata come prevista. “Non era tempo per noi, Non tutto va sempre come speriamo” aveva commentato la donna sui social. I loro follower avevano intuito che fosse successo qualcosa dato che tutte le foto riguardo la gravidanza erano state rimosse.

Una situazione che è stata rispettata da tutti gli utenti. Poche parole dalle quali traspariva tanto dolore. Dolore che sembra essersi già trasformato in forza. Una nuova energia che traspare dall’ultimo post pubblicato proprio dall’influencer. Un abbraccio significativo che mostra quanto la famiglia sia unita.

“Spero abbiate passato una serena Pasqua circondati dai vostri cari, sono loro il nostro vero punto di forza. Colgo l’occasione per ringraziare ognuno di voi. Vi voglio bene. A presto”, ha scritto la donna.

Una ripartenza da ciò che la coppia ha di più caro al mondo: i figli e la famiglia. Un contesto che saprà infondere loro tanta forza. A parlare del fatto è stata solo Alessia, mentre l’ex tronista non si è pronunciato. Sicuramente tutti i loro follower gli stanno dando grande sostegno.