Uomini e Donne, salta la messa in onda: cosa è successo

By

Per ‘Uomini e Donne’ c’è uno stop in quella che sarebbe dovuta essere la consueta programmazione su Canale 5. Il motivo della sospensione.

Uomini e Donne, nel giorno di Pasquetta, non va in onda. Il dating show di Maria De Filippi, che sin dalla seconda metà degli anni ’90 risulta molto seguito ed amato (viene trasmesso in maniera ininterrotta sin dal 1996, con ben 25 stagioni consecutive ad oggi, n.d.r.) osserverà una piccola pausa.

Leggi anche –> Barbara D’Urso, dichiarazione d’amore in diretta: che due di picche

In tanti si sarebbero aspettati di assistere alla visione del programma, che tra l’altro non è mai proposto in diretta ma solo tramite registrazioni realizzate qualche giorno prima. Difatti altri programmi televisivi hanno scelto di osservare la programmazione regolamentare nonostante il lunedì successivo alla Pasqua sia sul calendario una giornata festiva.

Ma non ‘Uomini e Donne’, che invece lascerà spazio ad altro. Ma niente paura: si ritorna su Canale 5 già a partire dal giorno successivo, martedì 6 aprile 2021. Tra l’altro non è la prima volta che la trasmissione cede il passo ad altro, nel palinsesto.

Leggi anche–> Gemma Galgani e Tina Cipollari: lite nel parcheggio – VIDEO

Uomini e Donne, è il secondo stop per il programma

Già in tempo recentissimi, lo scorso 18 marzo, Maria De Filippi assieme ai suoi tronisti e corteggiatori, avevano lasciato lo spazio alle celebrazioni per le vittime del Covid. Proprio il 18 marzo è la giornata che l’Italia ha scelto di riservare a chi non c’è più a causa del virus. Lo stesso accadde anche con ‘Amici.’

Leggi anche –> UeD di venerdì 2 aprile | Gemma in lacrime

Per quanto riguarda le dinamiche del programma, tutto quanto continua a ruotare attorno alla centrale figura di Gemma Galgani. La Dama Torinese si ritrova a dovere incassare un rifiuto dopo l’altro. Gli ultimi a dirle di no sono stati il bel Riccardo e poi anche Nicola Vivarelli, con il quale però restano amicizia e stima reciproca.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

E per ‘Uomini e Donne’ è meglio che sia così: pensate se Gemma dovesse finalmente trovare l’uomo della sua vita. Questo vorrebbe dire dare l’addio a lei ed anche agli scontri con la ‘nemica’ (ma in fondo le due si vogliono bene) Tina Cipollari.