Questo semplice test della personalità punta a delineare il tuo approccio al mondo: sei razionale e tranquillo o impulsivo e irrequieto?

La diffusione globale dei test della personalità sul web ha una spiegazione semplice: siamo curiosi e ci piace conoscere rapidamente le informazioni. Questi espedienti di analisi rapida del proprio io non possono essere accurati come un esame approfondito e un periodo di terapia, ma di certo possono riservare qualche sorpresa, riuscendo a cogliere ciò che ci caratterizza in maniera superficiale.

L’immagine che vedete sopra crea un‘illusione ottica ed è possibile scorgervi due figure differenti che non hanno nulla in comune l’una con l’altra. Il disegnatore ha giocato con chiaroscuri per generare la presenza di un’immagine illusoria e con un minimo d’attenzione è possibile riscontrarle entrambe. Per la validità del test, infatti, è necessario che diate una risposta di getto, indicando solo la figura che colpisce in un primo momento la vostra attenzione.

Test della personalità: sei una persona razionale o impulsiva?

Non ci resta che lasciarvi ai profili collegati alle due possibili risposte.

Il viso di una donna

Se la prima cosa che avete visto è il viso di una donna, significa che siete delle persone estremamente razionali e logiche. Vi distinguete sempre per educazione e per un modo di approcciarvi sincero, autentico. Siete delle persone concrete che amano le cose semplici e chiare. Nel corso della giornata vi organizzate gli impegni in modo da riuscire a fare il tutto nella maniera migliore possibili. Non perdete tempo con le cose che non vi piacciono, ma dedicare attenzione e tempo a tutto ciò che vi appassiona.

Un sassofonista

Se la prima cosa che avete visto è un sassofonista, significa che siete delle persone irrequiete. Non sapete stare al vostro posto e con le altre persone avete un approccio brusco e non mediato. Non siete soliti farvi convinti di qualcosa senza averne una prova visiva, tuttavia siete soliti seguire il vostro sesto senso e spesso avete ragione a farlo. Nessuno può convincervi di qualcosa se pensate il contrario, andate per la vostra strada sempre.