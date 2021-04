Stasera in tv – Quarta Repubblica, le anticipazioni del 5 aprile

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 5 aprile 2021, con Quarta Repubblica in onda in prima serata su Rete4: ospiti e anticipazioni

Ancora un appuntamento imperdibile con il talk show sulla politica ed economia italiana e non solo, “Quarta Repubblica“, in onda in prima serata su Rete4. Si farà il punto sulla seconda Pasqua blindata, mettendo il focus sul piano delle vaccinazioni. inoltre, si cercherà di capire quali disagi hanno provocato gli ultimi divieti, tipo quello di raggiungere la seconda casa in questi giorni di vacanza. Si parlerà anche del caso dei giornalisti intercettati nell’ambito della recente indagine della procura di Trapani sulle Ong con l’ intervento dell’inviato de “Il Giornale” Fausto Biloslavo. Ancora curiosità con un reportage tra Ibiza piena di turisti, anche provenienti dall’Italia, mentre Capri è deserta. Ci sarà, inoltre, anche un servizio che vedrà i ragazzi costretti a rimanere chiusi in casa dalle limitazioni anti-Covid.

Stasera in tv – Quarta Repubblica, gli ospiti

Lo speciale “Faccia a faccia” di questa settimana sarà tra Nicola Porro e Gene Gnocchi, che ha pubblicato un suo nuovo libro “Il gusto puffo”. Infine, per la pagina dedicata alla magistratura, un’inchiesta sul funzionamento del trojan, il malware introdotto dagli investigatori di Perugia nel cellulare dell’ex componente del Csm Luca Palamara. Tra gli ospiti della puntata l’arcivescovo di Reggio Emilia Massimo Camisasca, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Poi ancora i deputati Matilde Siracusano (Forza Italia), Emanuele Fiano (Pd) e Nicola Stumpo (Leu), i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone e Francesco Borgonovo, l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci e l’ex sindaco di Parma Alfonso Vignali. Come ogni settimana, il contributo di Vittorio Sgarbi.