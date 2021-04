Stasera in tv, La fuggitiva: la trama e il cast della serie tv

By

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 5 aprile 2021, con i primi due episodi de La Fuggitiva in onda su RaiUno: ecco trama e cast

Da non perdere l’appuntamento questa sera, lunedì 5 aprile 2021, con la serie “La Fuggitiva”, miniserie diretta da Carlo Carlei, co-prodotta da Rai Fiction e da Compagnia Leone Cinematografica. Andrà in onda su Raiuno in prima serata con protagonista Vittoria Puccini. La storia iniziare a parlare di Arianna, che è sposata con Fabrizio ed è madre di un figlio di 11 anni, viene accusata della morte dell’uomo e così è costretta a fuggire prima dell’arrivo delle autorità.

Stasera in tv, La fuggitiva: tutte le curiosità

Così subito il commissario Berti e l’ispettrice Michela Caprioli cercheranno di capire la sua fuga: il figlio è stato affidato ai nonni per continuare il suo allontanamento da sola. Nel frattempo la donna si metterà in contatto con il giornalista Favini, che crede anche nella sua innocenza e cercheranno di risalire alla verità. La protagonista assoluta sarà Vittoria Puccini, che così è di nuovo sulle reti Rai.

Al suo fianco ci sono giovani attori ed altri con un po’ più di esperienza, come Pina Turco, Sergio Romano, Eugenio Mastrandrea. Nel cast ci sono, infine, anche Antonio Gerardi (Mannara), Ivan Franek (Kerim), Giorgia Salari (Daniela), Laura Mazzi (Marta), Emma Benini (Arianna da adolescente). Poi ancora Madgalena Grochowska (Louise), Ludovica Frasca (Sara), Franz Cantalupo (Bondi), Massimo Cagnina (Marchi) ed Andrea Pennacchi (Fusco).

