Stasera in tv, l’Isola dei Famosi: anticipazioni sulla settima puntata

Questa sera, lunedì 5 Aprile 2021, andrà in onda la settima puntata de l’Isola dei Famosi. Che cosa avrà in serbo per noi l’episodio?

L’appuntamento di questa sera con il reality show italiano più seguito del momento è confermato. Che cosa ci riserveranno oggi, lunedì 5 Aprile 2021, il giorno della Pasquetta, i naufraghi, la bella condutttrice Ilary Blasi, e gli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi? Scopriamo insieme qualche succosa anticipazione in merito alla settimana puntata de l’Isola dei Famosi.

Leggi anche->Isola dei Famosi, Fariba Tehrani truccata: Giulia Salemi dice tutta la verità

Questa sera, Lunedì dell’Angelo, andrà in onda su Canale 5, alle ore 21:45, il celeberrimo reality, che è pronto ad intrattenere e divertire più che mai tutto il suo pubblico. Durante l’attesissima puntata di questa sera, si scoprirà finalmente chi, tra Daniela Martani e Drusilla Gucci dovrà abbandonare l’Isola. Sono le due naufraghe ad essere in nomination, e la fatidica decisione sarà tutta nelle mani del pubblico. Tutti i fan più affezionati sono dunque in attesa di scoprire chi sarà il concorrente eliminato. Secondo i sondaggi, la donna con la percentuale più alta di voti è la Martani, che potrebbe dunque presto dover dire addio al reality.

Leggi anche->Elisa Isoardi e Gilles Rocca, scoppia il flirt all’Isola dei Famosi

Intanto l’ex Playa Parasite si è trasformata in Playa Esperanza. La concorrente eliminata durante la scorsa puntata, Miryea, è approdata proprio lì in seguito alla sconfitta al televoto contro Awed. Ad attenderla ha trovato Vera Gemma, e ha deciso di rimanere insieme a lei sulla spiaggia per poter ottenere una seconda possibilità e rientrare nuovamente a far parte del reality a tutti gli effetti. Dopo lo scioglimento del gruppo dei Burinos e dei Rafinados, sulla nuova Playa Reuníon rimangono 15 concorrenti e sono tutti curiosi di scoprire che cosa avranno in serbo per noi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Isola dei Famosi: anticipazioni e colpi di scena della giornata di Lunedì dell’Angelo

Questa sera andrà in onda la settima puntata del celeberrimo reality show l’Isola dei Famosi. La trasmissione è pronta, con i suoi colpi di scena, ad intrattenere tutto il pubblico e a divertirlo più che mai. Sono 15 i naufraghi rimasti sull’isola, che adesso stanno cominciando a sentire più che mai la fame e la stanchezza. Oggi scopriremo finalmente chi tra Drusilla Gucci e Daniela Martani dovrà abbandonare l’Isola. Intanto, il celebre Paul Gascoigne, infortunatosi durante il corso della sesta puntata, è rientrato a gamba tesa e sembrerebbe non essere intenzionato a gettare la spugna. A questo punto sono tutti curiosi di scoprire che cosa accadrà durante la messa in onda del nuovo episodio.