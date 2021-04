Roberto Burioni: “Una sconosciuta sotto casa mia, ecco chi era”

La denuncia social del virologo Roberto Burioni su quanto è accaduto: “Una sconosciuta sotto casa mia, ecco chi era”.

Il noto virologo Roberto Burioni, spesso ospite della trasmissione di Raitre ‘Che tempo che fa’, come noto non ha buonissimi rapporti con altre trasmissioni televisive: in tanti ricorderanno le polemiche a distanza da lui intrattenute con la trasmissione ‘Le Iene’, in onda su Italia 1, con tanto di strascichi giudiziari ancora in corso.

Adesso, arriva la denuncia su Facebook rispetto a quanto accaduto davanti all’abitazione di Fermignano, nel pesarese, dove Burioni è nato e dove attualmente abita la suocera. Nella mattina del sabato di Pasqua, ha spiegato il virologo in un post pubblicato su Medical Facts, sotto l’abitazione della suocera, dove si trovano anche sua moglie e sua figlia, si presenta una sconosciuta, spiegando di essere tal Francesca Giovannini, una sua vecchia amica.

L’attacco di Roberto Burioni a un programma televisivo dopo quanto accaduto sotto casa sua

La moglie di Burioni lo contatta spiegando quanto sta accadendo e lui sostiene di non avere nessuna amica che risponde a quel nome. Fatto sta che nonostante il rifiuto del medico, quella donna staziona sotto casa sua fino alle 18 circa, destando un po’ di preoccupazione. Spiega infatti Roberto Burioni: “In tempi di fanatici no-vax che tirano molotov e che non mancano ogni giorno di minacciarmi (tanto da farmi avere una sorveglianza da parte delle forze dell’ordine) ovviamente ci siamo tutti molto preoccupati che fossero dei malintenzionati, in particolare mia figlia che ha 10 anni che si è terrorizzata”.

Ma chi è quella donna? Nelle scorse ore, il mistero è stato svelato: la sedicente amica del virologo in realtà sarebbe stata una giornalista di Mediaset che lavora per “Fuori dal Coro”, in onda su Rete 4. La donna avrebbe contattato Burioni per un’intervista e i due avrebbero avuto poi una conversazione via Whatsapp, che il virologo ha postato su Facebook. Roberto Burioni si domanda se sia questo “il modo di fare giornalismo, presentandosi con un nome falso dai familiari di una persona, ovviamente per estorcergli un’intervista contro la sua volontà e facendo preoccupare i suoi cari”.