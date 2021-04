Covid, in Puglia finiti i posti in terapia intensiva con l’Ecmo

Il macchinario che sostituisce le funzioni di cuore e polmone in Puglia è disponibile solo al Policlinico di Bari

In Puglia sono terminate le disponibilità di terapie intensive con l’Ecmo, l’ossigenazione extracorporea cuore-polmone. Il tipo di macchinario nella regione pugliese è disponibile soltanto al Policlinico di Bari. Così, per una paziente ammalata di Covid di soli 37 anni, è stato necessario il trasferimento a Palermo. La donna è affetta da grave polmonite bilaterale interstiziale dovuta al Covid-19 ed ora si trova all’Ismett di Palermo. Il macchinario è capace di sostituire il funzionamento del cuore e dei polmoni ma è disponibile solo a Bari e i posti attualmente sono esauriti. Per questo motivo grazie alla disponibilità dell’aeronautica militare, la giovane è stata trasferita dall’aeroporto di Brindisi verso Palermo.

Covid, ospedali in affanno in Puglia

La situazione in Puglia sta peggiorando nelle ultime settimane. Negli ospedali ci sono ricoverate 1.896 persone con sintomi. I posti occupati in terapia intensiva sono 252. In Puglia non non erano mai stati raggiunti questi numeri. La variante inglese, secondo l’Istituto Superiore della Sanità, ha inciso sul 93% dei nuovi contagi in terra pugliese. La particolarità di questa variante è la facilità di trasmissione. Negli ospedali pugliesi attualmente, secondo le statistiche di Agenas, sono occupate il 43% delle terapie intensive e il 50% dei posti letto in area medica. Numero preoccupanti. La zona più colpita è quella del barese, a più alta densità abitativa.

Non a caso nelle ultime ore l’assessore alla Sanità della Regione Puglia Pierluigi Lopalco ha allertato le strutture private per la disponibilità di posti letto. Compito delle istituzioni è quello di agire in anticipo e prevenire il peggio, ossia la saturazione dei reparti Covid degli ospedali.

