Melissa Morris, chi è la prima paziente di Vite al limite: la sua storia

Coi suoi 300 chili e rotti di peso Melissa Morris è stata uno dei concorrenti più amati di Vite al limite. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Melissa Morris è un personaggio storico di Vite al limite, trattandosi della prima paziente che si è sottoposta alle cure del Dottor Nowzaradan. La sua condizione di obesità non le permetteva di vivere serenamente la vita, impedendole persino di muoversi: la donna era immobilizzata e impossibilitata a realizzare il suo più grande sogno, quello di diventare madre. Così ha deciso di rivolgersi alla clinica per rivoluzionare completamente la sua vita e intraprendere un drastico percorso di rinascita. Com’è oggi? Scopriamolo insieme.

L’identikit di Melissa Morris

Melissa Morris è una delle pazienti di Vite al Limite più amate dai telespettatori del programma, che si sono subito appassionati alla sua drammatica storica. La giovane aveva soltanto 31 anni quando ha chiesto aiuto al Dottor Nowzaradan, recandosi presso la clinica di Houston per perdere almeno una parte dei suoi 300 kg.

Durante il percorso Melissa si è sottoposta al delicatissimo intervento di bypass gastrico ed è riuscita a perdere ben 227 kg. E finalmente ha ritrovato il sorriso grazie al Dottor Now, che occuperà sempre un posto speciale nel suo cuore. Oggi la donna vive assieme al marito Chris Morris i loro tre splendidi figli, Allona, Elia e Austin.

Non solo: visto lo splendido rapporto che si è creato tra lei e il dottor Nowzaradan, Melissa ha iniziato a collaborare con la clinica. Gli uffici di Houston, in Texas, sono ormai la sua seconda casa e un porto sicuro in cui rifugiarsi. La Morris è anche molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove è seguita da quasi decine di migliaia di followers. Cliccare per credere.

