Manuela Ferrara, la relazione con Higuain: “Ecco tutta la verità”

Manuela Ferrara è tornata a parlare della sua chiacchierata relazione con Gonzalo Higuain, facendo chiarezza su cosa c’è stato tra loro.

La modella 36enne Manuela Ferrara ha scelto di fare delle rivelazioni sulla sua chiacchierata storia d’amore con il calciatore Gonzalo Higuain. Ne ha parlato al programma “Tiki Taka” di Piero Chiambretti, chiarendo cosa c’è di vero riguardo al loro rapporto.

Manuela Ferrara è stata intervistata anche da Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, il quale ha sgridato la modella per aver fatto delle dichiarazioni piccanti su Gonzalo Higuain. “C’è il panico nel mondo del calcio, se ora tutte le amanti cominciano a parlare…Higuain è legato da quando è ragazzo ad una bellissima donna di nome Lara, dalla quale ha avuto una figlia due anni fa“, ha dichiarato il giornalista. “Non sono mai stata l’amante di Higuain, la nostra storia risale a cinque anni fa, quando lui era single“, ha precisato la modella di 36 anni Manuela Ferrara.

Manuela Ferrara svela la verità del rapporto con Gonzalo Higuain

Roberto Alessi nella sua intervista con Manuela Ferrara le ha fatto notare che la relazione del calciatore era molto nota: “La storia con ara era su tutti i giornali, non potevi non sapere“, le ha detto. “Non c’era nessuna Lara all’epoca o forse è stato bugiardo. Io ho risposto ad una semplice domanda“, si è difesa l’opinionista di Piero Chiambretti. La modella ha inoltre aggiunto dei dettagli sul rapporto con Gonzalo Higuain: “In casa non si allenava, era nella fase in cui era abbacchiato, era un busta di fave. Indossava boxer giallo ocra. Con lui ci siamo visti una volta a casa sua e poi in albergo“.

Durante l’ultima puntata andata in onda di “Tiki Taka“, Manuela Ferrara ha svelato di essere una grande fan di Walter Zenga: “Nella mia camera da letto avevo il suo poster, è rimasto un bell’uomo“. Inoltre, la modella ha dichiarato di non temere alcuna denuncia da parte di Higuain: “Non sono mai stata offensiva nei suoi confronti. Ho solo descritto la persona che era prima, ora avrà messo la testa a posto“.