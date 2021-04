La fuggitiva, chi è l’attrice Pina Turco: età, foto, carriera, vita privata

Pina Turco è una famosa e amatissima attrice e sceneggiatrice italiana. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

La nota e brillante attrice napoletana Pina Turco è nel cast della serie tv La Fuggitiva, in onda da questa sera su Rai 1, con protagonista Vittoria Puccini. Ma sono molti i ruoli di successo che ha interpretato in questi ultimi anni. Conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Pina Turco

Pina Turco è nata a Torre del Greco (Napoli) il 5 agosto 1984, sotto il segno zodiacale del Leone. Laureata in Antropologia culturale presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha studiato recitazione alla scuola di teatro Enzo Garinei e si è fatta conoscere nella soap Un posto al sole nel ruolo di Maddalena De Luca e in Gomorra – La serie nel ruolo di Debora Di Marzio. Nel 2015 è stata co-sceneggiatrice del cortometraggio Bellissima, Premio David di Donatello per il miglior cortometraggio 2016. Nel 2018 è stata protagonista del film Il vizio della speranza, diretto da suo marito Edoardo De Angelis e nel 2020, nella parte di Ninuccia, del film per la tv Natale in casa Cupiello con Sergio Castellitto.

Leggi anche –> Stasera in tv, La fuggitiva: la trama e il cast della serie tv

Per quanto riguarda la vita privata, come accennato Pina Turco si è sposata nel maggio 2017, con una cerimonia privata a Castel Volturno, con il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Edoardo De Angelis. La coppia ha un figlio amatissimo, di nome Giorgio, nato nel luglio 2017. Oggi, lunedì 5 aprile, l’attrice e sceneggiatrice è doppiamente protagonista su Rai Uno: prima nel salotto del primo pomeriggio a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, poi in prima serata, nei panni di Michela Caprioli ne La Fuggitiva: i suoi fan e ammiratori non stanno più nella pelle.

Leggi anche –> Natale in casa Cupiello su Rai uno: trama e attori