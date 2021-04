Da stasera il piccolo Giovannino Esposito si cala nei panni di Simone nella fiction Rai La fuggitiva. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Debutta stasera, lunedì 5 aprile 2021 su Rai 1 il nuovo action-thriller al femminile La fuggitiva, con protagonista Vittoria Puccini nei panni di Arianna e Giovannino Esposito nel ruolo di Simone. Conosciamo quest’ultimo più da vicino.

L’identikit di Giovannino Esposito

Giovanni Esposito è nato il 15 maggio 2010 a Napoli ma pare viva da tempo a Roma, forse anche per questioni di lavoro. Biondo, occhi azzurri e sguardo da peste, alto (provvisoriamente) 135 cm, parla l’inglese oltre al dialetto napoletano ed è un appassionato di calcio e atletica, discipline sportive nelle quali sembra che se la cavi anche abbastanza bene.

Nonostante la giovanissima età, il baby attore ha già preso parte a numerosi progetti tra film e serie tv. Ricordiamo per esempio fiction come Vite in fuga (2019, regia di Luca Ribuoli), La strada di casa 2 (2018, regia di Riccardo Donna), 1993 (2017, regia di Giuseppe Gagliardi) e Sirene (2016, regia di Davide Marengo). Sul grande schermo lo abbiamo visto invece in film come La tenerezza (2016, regia di Gianni Ameli), Io c’è (2017, regia di Alessandro Aronadio), Il primo re (2017, regia di Matteo Rovere), Lacci (2019, regia di Daniele Luchetti) e Tornare (2019, regia di Cristina Comencini).

Come accennato, Giovannino Esposito ne La fuggitiva (regia di Carlo Carlei) è Simone, il figlio di soli 11 anni di Arianna che fugge insieme a lei. I due si rifugiano nella comunità educativa di suor Donata, la stessa dove si era rifugiata da ragazza anche la protagonista. E poi? Lo scopriremo stasera su Rai 1.

