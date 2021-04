Flavio Briatore è notoriamente uno sciupafemmine e la lista è lunga. Ma cosa sappiamo della prima moglie Marcy Schlobohm?

Le conquiste dell’imprenditore piemontese Flavio Briatore sono veramente numerose: da Adriana Volpe a Naomi Campbell, tutte le donne della vita di Flavio sono carismatiche, forti e soprattutto bellissime. Ma c’è una ragazza che Briatore ha sempre cercato di nascondere dagli occhi indiscreti di gossippari e giornalisti: si tratta della prima moglie, la bionda modella americana Marcy Schlobohm, tenuta segreta per anni. Ma cosa sappiamo su di lei? Ecco chi è e perché è finita tra loro.

Flavio Briatore, la moglie segreta Marcy Schlobohm?

Marcy Schlobohm è stata la prima moglie di Briatore, nascosta al pubblico per molto tempo. I due si sono sposati nel 1983 e hanno divorziato, quattro anni più tardi, come ha specificato la stessa Marcy in un’intervista in cui ha rievocato ricordi della storia con l’imprenditore. “Era l’estate del 1980″ – ha raccontato – “e io dovevo ancora compiere i 18 anni. Ero a Milano, al Nepentha. Venne da me il conte Gigi Perez, che lavorava con Achille Caproni. Mi portò da un ragazzo, e mi disse: “Marcy, questo è Flavio”. Io gli ho stretto la mano e l’ho salutato. Ho visto subito che era un uomo di classe, molto brillante. Era il tipo di uomo che piaceva a me: alto, con i capelli neri. Lui mi ha detto: “Piacere di conoscerti”. Ci siamo seduti al tavolo, uno accanto all’altra. Abbiamo trascorso una serata molto simpatica.”

Ma al contrario di quanto si possa pensare, quella tra Marcy e Flavio non è stata una scappatella da una notte: i due si sono infatti frequentati per mesi, prima di decidere di sposarsi e di vivere insieme a Milano. Una vita all’insegna delle feste sfrenate, del lusso, degli abiti di Valentino: questo significava vivere accanto a Briatore negli anni ’80.

Dopo 4 anni di felicità, però, l’amore è finito, come ha raccontato la stessa Marcy al settimanale Oggi: “Io non ero più innamorata di lui, e lui non lo era più di me. Non abbiamo litigato: semplicemente, non riuscivamo più a stare assieme. Flavio lavorava moltissimo, dalle otto di mattina alle due di notte. Prima era diverso: le cose cambiarono con l’apertura del Jimmy’z. Mio marito passava le giornate in ufficio, poi la sera andava al locale, controllava che tutto andasse bene. Io, d’altro canto, continuavo a fare la modella. Non ci vedevamo più. Prima ci siamo separati: io ho preso le mie cose e ho lasciato Saint Thomas. Poi è arrivato il divorzio. Ricordo che Flavio mi destinò una piccola somma di denaro. A me, comunque sia, i soldi non interessavano.”