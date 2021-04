Flavio Briatore, chi è la prima moglie Marcy Schlobohm: età, foto, curiosità

Flavio Briatore durante la sua vita ha avuto relazioni con diverse bellissime donne: scopriamo di più su quella avuta con Marcy Schlobohm

Per elencare tutte le donne di cui Flavio Briatore ha subito il fascino durante la sua lunga vita, probabilmente ci vorrebbero diversi giorni. Adriana Volpe, Naomi Campbell, Heidi Klum, Vanessa Kelly, Elle MacPherson, Elisabetta Gregoraci. Tuttavia, c’è una donna di cui Briatore non ha praticamente mai parlato e di cui i giornali non sanno quasi niente. Questa donna del mistero è Marcy Schlobohm, ex modella americana e prima moglie dell’imprenditore. I due sono stati insieme per quattro anni, dal 1983 al 1987, ma Flavio Briatore si è sempre ben guardato dal dire alcunché su di lei. Non solo quando stavano insieme, ma anche dopo che si sono lasciati.

Ma chi è Marcy Schlobohm e come ha fatto a fare innamorare Flavio Briatore?

Di Marcy Schlobohm si sa davvero pochissimo: nata nel 1964, attualmente ha 57 anni. Era un’ex modella di Vogue e, prima di Briatore, era stata fidanzata con Philippe Junot (il venture capitalist e sviluppatore che spezzò il cuore a Caroline di Monaco). Di lei Flavio Briatore ha parlato una volta sola, in un’intervista dell’agosto del 2007, raccontando come il loro non fosse un vero e proprio matrimonio. “Ero innamorato da quattro anni di una ragazza che si chiamava Marcy. Un giorno abbiamo fatto una cerimonia alle Isole Vergini. Uno di quei matrimoni che non hanno valore legale, dove non ci sono firme, hanno significato solo gli sguardi degli sposi che sospirano“.

Tuttavia, Marcy Schlobohm non è d’accordo con quanto detto dall’ex marito Flavio Briatore. Secondo quanto riferito dalla donna, il loro matrimonio era più che valido e ci sono tutti i documenti che lo dimostrano.