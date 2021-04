Denise Pipitone e Olesya, spunta un’altra coincidenza da brividi

By

Denise Pipitone e Olesya Rostova. Una vicenda ricca di coincidenze e somiglianze. Ora anche il nome sembra svelare un particolare.

La storia del rapimento di Denise Pipitone fa commuovere l’Italia da ben 17 anni. L’allora bambina era scomparsa nel 2004 quando aveva solamente 4 anni. E’ passato tanto tempo ma le ricerche sono continuate, così come i numerosi avvistamenti.

Tante piste sbagliate. Ora c’è la flebile speranza del ritrovamento, ma si aspetta il test del sangue. Adesso spunta anche un altro dettaglio che aumenta le speranze dei più. Vediamo di cosa si tratta.

Denise Pipitone e Olesya Rostova: il dettaglio importante del nome

La vicenda di Denise Pipitone è sempre stata avvolta dal mistero. Sua madre, Piera Maggio, è sempre stata convinta del rapimento. Nonostante il grande dolore la speranza di poterla ritrovare viva non si è mai esaurita. “Cautamente speranzosa”, eccome come si definisce in questo istante.

Leggi anche -> Denise Pipitone, la mamma furiosa: “In Russia sanno già la verità”

Tutti sono con il fiato sospeso. Se le analisi del sangue sveleranno che il gruppo sanguigno della Rostova è lo stesso della Pipitone si potrà procedere al test del Dna. Anche in Russia si sta parlando del caso. Le immagini televisive hanno mostrato le foto della ragazza quando era piccola e si nota una somiglianza sia con Piera Maggio che Piero Pulizzi. Quest’ultimo è il padre naturale di Denise.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Si continua anche a parlare di rapimento ad opera di gruppi rom, ma l’ipotesi rimane solo una supposizione. Nel frattempo arriva anche un altro dettaglio. Un aspetto quasi folkloristico che però a attirato l’attenzione di molti.

Leggi anche -> Denise Pipitone, il video da bambina: “Danas”. La pista nomade

Il nome Olesya è stato dato alla ragazza mentre si trovava in orfanotrofio. Fin qui nulla di strano, se non fosse che nella letteratura ucraino-russa descrive una ragazzina che vive con la nonna e che viene perseguitata dalla comunità finché non scompare. Solamente una suggestione che però ha fomentato chi pensa di aver finalmente ritrovato Denise Pipitone. Sfortunatamente la conferma arriverà solo con il test del sangue ed eventualmente del Dna.