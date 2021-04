Dear John, chi è l’attore Channing Tatum: età, foto, carriera, vita privata

Stasera in onda “Dear John”, commedia romantica con protagonista Channing Tatum. Ma cosa sappiamo del bell’attore hollywoodiano?

Serata all’insegna del romanticismo e degli addominali oggi 5 aprile su Cielo. Alle 21,30 circa, infatti, andrà in onda “Dear John“, la commedia romantica con protagonista Channing Tatum che ha conquistato il cuore del pubblico americano. La pellicola, uscita nel 2010, è un adattamento cinematografico del romanzo di Nicholas Sparks “Ricordati di guardare la luna“: la storia di un ragazzo ribelle, orfano di madre, che, tornato a casa dopo essersi arruolato nell’esercito, conosce la donna della sua vita. Il protagonista è interpretato da uno tra gli attori più amati di Hollywood: Channing Tatum. Ecco la sua storia e la sua filmografia.

Channing Tatum, vita e storia dell’attore

Channing è un attore molto apprezzato per talento e bellezza tra i divi di Hollywood, ma inaspettatamente il suo passato e i suoi progetti prima di intraprendere la carriera attoriale, sono ben lontani dal mondo della recitazione. I genitori, infatti, lo hanno iscritto all’Accademia Militare quando aveva appena 9 anni, tentando di farlo rigate dritto e imporgli una disciplina rigida.

La sua bellezza, però, non è passata di certo inosservata e ha iniziato ben presto a lavorare come modello per diversi importantissimi brand come Dolce & Gabbana e Giorgio Armani, cominciando a farsi conoscere dal pubblico. Ben presto per Channing sono arrivati i ruoli cinematografici e televisivi: prima in un episodio di “CSI“, poi in “Step Up“, dove ha interpretato un ballerino fuori dagli schemi. Ma la consacrazione sul grande schermo è arrivata con “Magic Mike“, in cui Tatum ha potuto sfoggiare i suoi addominali di cemento. Ma sono stati tantissimi i ruoli importanti ottenuti da Channing, che ha lavorato anche al fianco di giganti del cinema internazionale come Quentin Tarantino in “The hateful 8″.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Channing ha sposato Jenna Dewan nel 2009 e dal loro matrimonio è nata una bambina nel 2013. Dopo la rottura con Jenna, poi, l’attore ha avuto una relazione con la cantante Jessie J.