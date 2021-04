Can Yaman e Diletta Leotta: l’amica di lei svela la gravidanza

Can Yaman e Diletta Leotta trascorreranno insieme Pasquetta. Tanta dolcezza per i due che forse tra poco potrebbero essere un trio.

La coppia Yaman Leotta continua a far sognare il popolo del web. Su Instagram i loro followers li tempestano di likes e commenti. I due sono riusciti a far emozionare i social con un loro dolcissimo post.

Un dolce sorriso per Yaman e la Leotta che sono immortalati con un grande uovo di cioccolato. Uno scatto che ha fatto impazzire il web e dopo pochissimo tento aveva già centinai di “mi piace”.

Can Yaman e Diletta Leotta: ecco cos’hanno svelato i gossip

Se la coppia è osannata da una parte del web, ci sono anche molte persone che continuano a storcere il naso. Alcuni gossip vorrebbero far credere che la loro non sia una relazione poi così genuina. Malelingue cercherebbero di diffondere la notizia che il loro amore non sia stato creato solo per fare business.

Le voci su di loro sono numerosissime e poco tempo fa ne è spuntata una nuova. La Leotta starebbe aspettando un bambino proprio dal divo turco. A diffondere la lieta novella sarebbe stata un’amica di vecchia data della donna.

Questa misteriosa informatrice ha rilasciato le sue dichiarazioni al settimanale Nuovo. La “Cicogna potrebbe essere già in volo”, ha detto la donna. Con questo nuovo gossip nell’aria, i fan sono letteralmente impazziti. Alcuni sono arrivati a pensare che l’uovo di cioccolato non sia altro che un riferimento al futuro bambino.

Sempre negli ultimi giorni la Leotta era stata interessata da alcune dichiarazioni fatte da Daniele Scardina. Il pugile ha raccontato della sua relazione con la conduttrice. “Eravamo veri, era una storia vera” aveva detto durante un’intervista. Anche in questo caso molti hanno ipotizzato che fosse un riferimento all’attuale relazione della donna. Nel frattempo i fan aspettano qualche rivelazione in più sulla presunta gravidanza.