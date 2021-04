Ben Affleck, chi è l’attore americano: età, carriera, vita privata

Ben Affleck è uno dei più famosi e talentuosi attori del XXI secolo e, negli ultimi anni, ha vestito i panni di Batman

Ben Affleck è un attore, regista, sceneggiatore e produttore statunitense nato a Berkeley, California, nell’agosto 1972. Affleck ha un fratello minore, Casey, che ha deciso di intraprendere la stessa carriera attoriale. Dopo il diploma, Ben Affleck decide di provare a sfondare nel mondo del cinema e recita nel film Scuola d’onore (1992). La fortuna però arriva con il suo secondo lavoro: Generazione X (1995) del regista Kevin Smith. Già nel 1997 decide di cimentarsi con la sceneggiature e arriva addirittura a vincere un Oscar con Will Hunting – Genio ribelle, in cui recita insieme al migliore amico Matt Damon. I due si sono conosciuti quando Ben Affleck aveva otto anni e si era trasferito con la famiglia a Cambridge, Massachusetts. Così comincia la sua carriera, che piano piano prende il volo e lo vede impegnato in tantissimi lavori.

La vita privata di Ben Affleck

Oltre ad un fratello minore, Casey, anch’egli attore e regista e ad essere molto amico di Matt Damon, la vita privata di Ben Affleck regala molte più emozioni. Fidanzato per tre anni (dal 1997 al 2000) con l’attrice Gwyneth Paltrow, ha avuto successivamente una relazione con Jennifer Lopez dal 2002 al 2004. Si potrebbe addirittura dire che Ben Affleck abbia una passione per le belle donne. Ma questa non è l’unico interesse dell’attore americano. Guardando a un suo lato un può più oscuro, il migliore amico di Matt Damon è stato ricoverano nel 2001 in un centro di cura per l’alcolismo, dove è dovuto nuovamente tornare nel 2018. Inoltre, Ben Affleck ama molto giocare a poker ed è arrivato a vincere il campionato statale della California nel 2004.

Nel 2005 ha sposato l’attrice Jennifer Garner, da cui ha avuto tre figli: Violet Anne (2005), Seraphina Rose Elizabeth (2009) e Samuel Garner (2012). Dopo dieci anni di matrimonio, nel 2015 la coppia ha annunciato di voler divorziare, sebbene continuassero a vivere nella stessa casa di Los Angeles. Nel 2020, infine, ha iniziato una relazione con l’attrice Ana de Armas, terminata tuttavia a gennaio 2021.