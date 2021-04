Beatrice Marchetti, dove l’abbiamo già vista: tv, cinema e carriera da modella

Beatrice Marchetti tra poco approderà all’Isola dei Famosi, ma dove l’abbiamo già vista? Scopriamo i progetti in cui è stata coinvolta.

Beatrice Marchetti è pronta ad approdare in Honduras, per entrare a far parte del reality “L’Isola dei Famosi“, condotto da Ilary Blasi. I fan potranno vedere la nuova naufraga dalla puntata in onda questa sera, lunedì 5 aprile 2021, insieme a Isolde Kostner.

Cerchiamo di conoscere meglio Beatrice Marchetti, la nuova naufraga de “L’Isola dei Famosi“. Originaria di Zone, un comune in provincia di Brescia, è nata nel 1996 e si è trasferita a Milano a 17 anni, per seguire il suo sogno di fare la modella. La sua carriera nella moda inizia sfilando per Giambattista Valli a Parigi, in seguito posa per le più famose riviste di moda, tra cui Vogue e Donna Moderna e partecipa a diversi spot pubblicitari. Nel 2018 debutta anche sul grande schermo, ottenendo un piccolo ruolo nel film di Paolo Sorrentino, “Loro“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE MARCHETTI (@beatricemarchetti__)

Beatrice Marchetti, la carriera nella moda e la vita privata

Beatrice Marchetti, centottantuno centimetri di puro fascino, è un’appassionata di nuoto, dei viaggi e dello scoprire nuove culture. E’ molto riservata e tiene particolarmente a tenere ben separata la sua vita pubblica da quella privata, pertanto non è dato sapere se abbia un fidanzato o meno. Il suo profilo Instagram, prima dell’ingresso a “L’Isola dei Famosi” conta 22 mila followers e la ritrae spesso in scatti legati al lavoro.

Nella carriera di Beatrice Marchetti figurano importanti campagne nazionali e internazionali: sin da quando venne scelta da Enrico Coveri, fotografata dal maestro Giovanni Gastel, e quando poi sfila a Parigi per Giambattista Valli. Gli scatti per Vogue e Donna Moderna l’hanno consacrata, così come le pubblicità per Kiko e Roberto avalli tra le tante. La sua unica apparizione sul mondo del piccolo schermo è nel programma di Pif, “Il testimone“, dove fu intervistata in occasione della settimana della moda di Milano quando aveva 18 anni.