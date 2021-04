Barbara D’Urso, dichiarazione d’amore in diretta: che due di picche

A ‘Domenica Live’ Barbara D’Urso è protagonista di un messaggio amoroso che desta scalpore ed anche un pò di divertimento. Ma finisce male.

Barbara D’Urso, arriva una dichiarazione d’amore in diretta. A fargliela è il visconte Ferdinando Guglielmotti, il cui nome è salito alla ribalta nl corso delle ultime settimane per via della partecipazione del nobiluomo a ‘L’Isola dei Famosi’.

Leggi anche –> Domenica Live brutto episodio, Paolo Brosio contro la D’Urso: cosa è successo

In Honduras però il 55enne imprenditore dal sangue blu ci è rimasto per pochissimo tempo, subendo una eliminazione dopo una manciata di giorni di permanenza a Cayo Cochinos. Ora che è tornato in Italia, lui è ritornato a dedicarsi alla sua attività di manager nel settore caseario. Ma non disdegna qualche partecipazione in tv.

Ed infatti, ospite a ‘Domenica Live’ su Canale 5, si dichiara apertamente alla padrona di casa, Barbara D’Urso. Guglielmotti si dice follemente innamorato di lei, da almeno 10 anni. E non fa mancare un inchino, che è tra l’altro una consuetudine che lui ha voluto instaurare nel salutare la 63enne conduttrice televisiva napoletana.

Leggi anche –> Barbara D’Urso, inatteso endorsement per Mara Venier: “E’ stata la prima”

Barbara D’Urso, lei respinge la corte ferrea di Guglielmotti: “Vai dalla Isoardi”

Ogni volta che si incontrano, il visconte si prostra ai piedi di ‘Carmelita’. La quale però mette subito i puntini sulle ‘i’ con lui. La presentatrice di tanti programmi Mediaset di successo respinge la corte del suo nobile pretendente, il quale si è detto innamorato da più di 10 anni di lei e fa notare a Barbara come lei lo respinga sistematicamente.

Leggi anche –> Barbara D’Urso, l’addio che nessuno si aspettava: cosa è successo

“Ma noi siamo soltanto amici”, chiosa la D’Urso. Eppure il buon Ferdinando non molla e tira in ballo anche sua madre, la quale vorrebbe vedere accasato il figlio proprio con la D’Urso. “E poi non ti ho mai vista con un uomo da quando ci conosciamo, quindi lasci la porta aperta”. Ma Barbara D’Urso è inflessibile.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

“No, niente da fare, fattene una ragione. Io e te siamo soltanto amici”. La napoletana consiglia Ferdinando Guglielmotti di rivolgere le sue attenzioni su Elisa Isoardi, con il quale c’erano i presupposti affinché si instaurasse del feeling. Magari al ritorno di quest’ultima da ‘L’Isola dei Famosi’ potremo assistere a qualcosa di importante.