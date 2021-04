Bambina di 5 anni morta, brutale aggressione: arrestato il patrigno

Ancora un episodio sconcertante di violenza in India, bambina di 5 anni morta per una brutale aggressione: arrestato il patrigno.

Una bambina di cinque anni è morta presumibilmente dopo essere stata sottoposta a una brutale aggressione da parte del suo patrigno a Kumbazha, nello stato del Kerala, in India. Purtroppo si tratta solo dell’ennesimo episodio simile che sconvolge il Paese asiatico negli ultimi mesi. Qui da tempo è in atto una vera e propria rivolta da parte delle donne e non solo, per vedere tutelati i loro diritti e in generale quelli dei più deboli.

La bambina morta è stata identificata come la figlia di una coppia di Rajapalayam nel Tamil Nadu. La vittima, insieme a sua madre e al patrigno, originario di Sivakasi, era rimasta con sua nonna, negli ultimi mesi. La donna a cui la piccola era affidata era titolare di una ricevitoria della zona.

L’aggressione a una bambina di 5 anni morta in India: non era la prima volta

L’imputato aveva presumibilmente aggredito la ragazza in precedenti occasioni, in seguito a discussioni con sua madre. “La bambina è stata trovata priva di sensi a casa sua quando sua madre è tornata a casa lunedì pomeriggio. Allo stesso tempo, il suo patrigno giaceva in stato di ebbrezza accanto alla piccola”, ha spiegato un funzionario delle forze dell’ordine, aggiungendo che la vittima “è stata presto portata d’urgenza al Pathanamthitta General Hospital dove è stata dichiarata morta”.

Una squadra di polizia è arrivata sul posto e ha raccolto la dichiarazione della madre e, sulla base di ciò, l’accusato è stato arrestato. Dopo essere stato arrestato, l’imputato ha aggredito i poliziotti e ha cercato di fuggire. La polizia, tuttavia, alla fine lo ha sopraffatto e lo ha trasferito alla stazione più vicina. La polizia attende il verbale dell’autopsia per confermare l’omicidio. Il corpo della piccola è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale. L’uomo arrestato era visibilmente in stato di alterazione.