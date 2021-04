Anna Marcacci: i 100 anni della mamma del giornalista Paolo Brosio

Grande compleanno per Anna Marcacci: il 7 aprile si festeggiano i 100 anni della mamma del giornalista Paolo Brosio.

Una festa attende Paolo Brosio ma soprattutto sua mamma, Anna Marcacci: il 7 aprile, infatti, ovvero dopodomani, la madre del noto giornalista, inviato del Tg4 all’epoca di Emilio Fede negli anni di Tangentopoli, compie 100 anni. La donna è nata infatti a Marina di Pisa il 7 aprile 1921 a cavallo fra le due guerre mondiali. Dal 2008 è vedova: il marito Domenico Ettore Brosio, classe 1914, è infatti morto in quell’anno.

La donna è stata sempre accostata al figlio nell’ultimo quarto di secolo: diverse sono infatti le trasmissioni che hanno visto entrambi protagonisti. Tutti sicuramente ricordano i duetti con il figlio ospiti di Fabio Fazio a “Quelli che il calcio”, oppure le tante ospitate al Maurizio Costanzo Show. Sempre vicini, uno al fianco dell’altra, per un periodo hanno vissuto a Vittoria Apuana, vicino a Forte dei Marmi.

La vita di Anna Marcacci, la mamma di Paolo Brosio compie 100 anni

Attualmente, vivono a Roma, come ha evidenziato anche in un’intervista a ‘Domenica Live’ Paolo Brosio, spiegando di aver scelto di non far vaccinare la madre. “Mia mamma in questo momento sta molto bene grazie a Dio, abbiamo medici che la controllano tutti i giorni, abitiamo a 50 metri dal Policlinico San Camillo” – ha detto Paolo Brosio in studio – “State tranquilli che la porto in palmo di mano. Se volesse farlo, lei ne ha pieno diritto, considerata l’età che ha”.

La signora Anna Marcacci, peraltro, è colei che ha contribuito più di tutti a riavvicinare il figlio alla fede, dopo aver effettuato lei per prima a metà anni Ottanta il primo pellegrinaggio a Medjugorje. A lei, con un lungo pensiero nella quarta di copertina, Paolo Brosio ha dedicato il libro “Nove colombe bianche”, che ha come sottotitolo “La guerra, la tv, Medjugorje un secolo di racconti”, uscito nel 2012 per la Mondadori. E ancora oggi la signora Anna è al fianco del figlio, anche se storce il naso davanti alla grande differenza di età tra lui e Marialaura De Vitis, l’attuale fidanzata.