Amici 2021, la verità di Arianna: “Stavo con Deddy, Rosa mi piace” FOTO

Ad ‘Amici 2021’ tiene banco Arianna Gianfelici, che ha dato adito ad una polemica parlando di Deddy e Rosa. Ora lei deve precisare una cosa.

Amici 2021, si parla di un rapporto passato fra Deddy ed Arianna Gianfelici. Una cosa che trova effettivamente conferma da parte della diretta interessata. La ragazza si è lasciata andare ad un post chiarificatore all’interno del quale svela la verità.

C’è stata una storia con lui, con Deddy, anche prima che i due finissero insieme ad Amici 2021. Ora lui sta con Rosa di Grazia, che, ironia della sorte, è stata eliminata proprio dal suo uomo. La Gianfelici aveva rilasciato un messaggio social parlando della cosa e subito tutto ciò aveva dato adito alle solite, immancabili polemiche.

Tanto da spingerla ora a scrivere un ulteriore post nel quale svela la verità. “Io e Deddy stavamo insieme ben prima di Amici 2021. Anche se in realtà dire che eravamo fidanzati non era del tutto esatto. Perché non lo avevamo capito anche noi cosa fossimo”. Amici o qualcosa di più, fidanzati o qualcosa di meno.

Amici 2021, Arianna Gianfelici per nulla gelosa di Deddy e Rosa

Vel’ho scritto qui,così quando la mattina vi svegliate e pensate “oggi vado a dire ad arianna che è gelosa” vi rileggete questo e vi passa. Buona pasqua a tutti♥️ 🐣 #Amici20 #BuonaPasqua pic.twitter.com/qpUxQMgnW1 — Arianna Gianfelici (@ariannaoff) April 4, 2021

Fatto sta che ad un certo punto tutti e due avevano capito che l’equilibrio era prossimo a rompersi, nel loro rapporto. Ma sia lui che lei tenevano all’altro reciprocamente. E per non pregiudicare nulla, hanno infine scelto di restare amici.

“Perciò non ha senso accusarmi di gelosia. Se esprimo un parere negativo su Deddy e Rosa è solo a livello artistico e non perché io abbia qualcosa contro di loro. Come coppia mi piacciono molto”. Ad ‘Amici 2020’ Arianna Gianfelici era uscita a gennaio.

Giusto qualche settimana dopo Deddy e Rosa hanno approfondito in maniera particolare la propria conoscenza. I due sono diventati una coppia molto di recente, con lui che aveva archiviato ciò che c’era stato con Arianna. Che resta comunque sua amica.

Riguardo a Rosa, proprio Deddy l’ha eliminata in uno spareggio che avrebbe decretato chi dei due sarebbe riuscito a restare nell’Accademia. E lui si è disperato. Rosa però può consolarsi con la vittoria dei 5mila euro del Premio Tim assegnatole a fine marzo dopo il giudizio vincolante di Pippo Baudo.