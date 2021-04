Amedeo Goria, lacrime in diretta: “Per i bambini sempre…” – VIDEO

Ospite di Pomeriggio 5 c’è Amedeo Goria, lacrime in diretta per il giornalista, il video: “Per i bambini sempre…”.

Tiene banco anche a Pomeriggio 5 la vicenda della scomparsa di Denise Pipitone con le novità che arrivano in questi giorni dalla Russia. Infatti, come noto, c’è una ragazza che a una tv russa ha spiegato di essere stata rapita quando era bambina e portata in un campo rom. Sono molti ad aver notato una somiglianza tra questa ragazza e Piera Maggio, la mamma della bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo.

La vicenda dunque è tornata proprio in questi giorni di stretta attualità ed è di queste ore la scelta della famiglia della bambina scomparsa di chiedere chiarimenti alla tv russa, minacciando di non partecipare ad alcun confronto televisivo. Questo e altri temi vengono trattati nel salotto di Pomeriggio 5, dove è ospite anche Amedeo Goria.

Il giornalista Amedeo Goria si commuove per Denise Pipitone: le sue lacrime

"La storia di Denise tocca i cuori di tutti noi italiani" 💔#Pomeriggio5 pic.twitter.com/1mBZLOLsSv — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 5, 2021

In trasmissione, viene letta anche una lettera del papà di Denise Pipitone, che spiega che mai si arrenderà al fatto di non poter più riabbracciare sua figlia. Quindi, Barbara D’Urso sta per dare la linea a un’inviata in esterna, quando si rende conto che il noto giornalista, ex marito di Maria Teresa Ruta, ha visibilmente gli occhi lucidi. “Perché stai piangendo, Amedeo?”, chiede la conduttrice facendo notare quindi che in quel momento Amedeo Goria è in lacrime per l’emozione.

Il diretto interessato viene inquadrato e appare davvero molto scosso. Quindi sottolinea: “Certo, per i bambini sempre…”, sottolineando come appunto questa storia lo tocchi molto. Una storia, quella di Denise Pipitone, che davvero non lascia nessuno indifferente da ormai 17 anni. Anche Barbara D’Urso evidenzia: “Pensate come tocca il cuore di tutti noi italiani, la storia di questa piccoletta”. E chiosa: “Poi forse era un padre che scriveva e anche per questo si è emozionato Amedeo…”.